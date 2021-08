Abde se acoge a la cláusula para salir del Hércules y Fran Núñez también se marcha

Día agitado en el Rico Pérez. El proyecto deportivo completamente cerrado de Carmelo del Pozo ha sufrido un seísmo con la marcha de Abdessamad Ezzalzouli 'Abde', quien ha primera hora de la tarde ha decidido acogerse a la cláusula de rescisión unilateral de contrato y ha hecho efectivo el pago de los dos millones de euros que le liberan del contrato.

El club alicantino, en un comunicado, no hace alusión al Barcelona, club que ha sido el que ha abonado esa cantidad por el jugador marroquí, piedra angular del proyecto deportivo de la presente temporada.

El joven, consciente de que su situación iba a resolverse en horas, ya no se ejercitó esta mañana con el equipo de común acuerdo con el cuerpo técnico. “Su cabeza ya no estaba aquí y no era cuestión de exponerlo a cualquier accidente”, razonaron desde la entidad.

El club, a través de un comunicado, agradece la “profesionalidad y el compromiso” mostrados por el atacante marroquí en su estancia en el Hércules y le desea “la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos”.Abde llegó al Hércules hace dos años procedente de un club de formación de Elche y en apenas año y medio se convirtió en el jugador revelación del equipo.



Varios clubes de Primera mostraron interés por su fichaje, pero el club alicantino, a través de su director deportivo, Carmelo del Pozo, siempre remitió a la cláusula de rescisión de dos millones de euros.



El FC Barcelona, que pretende reforzar a su filial con el marroquí, comunicó este lunes al Hércules que estaba intersado por el jugador y que pagaría los dos millones de euros a lo largo del martes, como finalmente ha sucedido.

la operación supone un revés deportivo para el club alicantino, aunque desde el punto de vista económico supondrá dar viabilidad al proyecto esta temporada y la mitad de la siguiente, según fuentes de la entidad.

Otra baja

La marcha de Abde ha provocado un efecto dominó y otro de los extremos, Fran Núñez, fichado el pasado 6 de julio, tampoco seguirá en la entidad. El hispano-dominicano, que procedía del Peña Deportiva de Santa Eulalia y firmó por una temporada, no ha terminado de convencer al cuerpo técnico, que desea potenciar esa demarcación tras la salida de Abde.

El club no ha justificado los motivos por lo que rompe de común acuerdo el contrato con el jugador, pero ha agradecido públicamente su “profesionalidad y el compromiso mostrados” y le desea “la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos”.

