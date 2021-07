Los alicantinos, los más denunciados por saltarse las restricciones contra la Covid

Los ciudadanos de la provincia de Alicante han sido los que más denuncias han recibido por las restricciones impuestas contra el coronavirus desde que empezó la pandemia, según la estadísticas de la Conselleria de Justicia.

En concreto, los alicantinos sumaron 89.000 actas de las 208.000, 1.000 más que la provincia de Valencia (y con mayor población) y casi el triple que Castellón, con 31.000.

De las 208.000 denuncias que se han impuesto la Comunidad Valenciana por contravenir el decreto de restricciones, el Consell sólo ha tramitado 26.826 denuncias por infracciones, por un importe global de 490.000 euros. En total afectan a 25.586 personas físicas y a 1.240 negocios o establecimientos.



Del conjunto de denuncias, el 96% son infracciones leves impuestas a personas que no llevaban mascarilla o hacían un uso incorrecto de este elemento.



El 4% restante son sanciones graves o muy graves que, de acuerdo con el decreto sancionador en vigor desde el pasado 25 de julio, se imponen por superar los límites del aforo en los establecimientos públicos, organizar o participar en reuniones, fiestas o cualquier otro acto público o privado no autorizado o no mantener la distancia de seguridad.



De las 26.826 propuestas de sanción, 1.880 infractores han reconocido la falta y tendrán una rebaja del 40% en el importe de la multa. Por provincias, 392 personas de Alicante han reconocido la infracción, 1.168 de Castellón y 320 de Valencia.

Denuncias y personal

Del conjunto de las denuncias registradas (26.826) se ha iniciado el expediente sancionador para 19.926, y los iniciados en el mes de julio son 7.611 más que en junio. De estos 19.926 expedientes que han empezado a tramitarse, han finalizado 8.032, y los finalizados en el mes de julio han sido 4.457 más que en junio.



La plantilla para la tramitación de las denuncias está compuesta por 52 personas (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares) que se incorporaron para reforzar a los 4 funcionarios con los que contaba inicialmente el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos.



Según las mismas fuentes, este servicio estaba dimensionado para absorber entre 250 y 300 denuncias al año en el ámbito de su competencia.



A partir del mes de noviembre, con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios, el número de denuncias aumentó de manera exponencial, y especialmente en el mes de diciembre cuando, al aumentar los controles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el número de denuncias diario aumenta hasta las más de 500 al día, han indicado desde la Conselleria de Justicia e interior.

