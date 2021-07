Benidorm inyecta 1,6 millones a 135 empresas turísticas ante la "abandono" de "otras administraciones"

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado las dos primeras remesas de las ayudas municipales dirigidas al sector alojativo, que beneficiarán a 135 alojamientos turísticos de la ciudad. Entre ambas remesas suman 1,6 millones de euros que se repartirán hoteles, cámpings, pensiones, hostales, bloques de apartamentos y empresas gestoras de Benidorm que hayan resultado beneficiarios, con independencia de su número de trabajadores.



Tal y como ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, está previsto alcanzar los 3 millones de euros en esta línea de ayudas, íntegramente municipales, que se repartirán en aportaciones desde los 1.000 a los 90.000 euros por establecimiento en función de su categoría o número de plazas alojativas.



El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado que el Ayuntamiento ha lanzado esta línea de subvenciones para llegar a esa parte del sector turístico "que se considera abandonado por otras administraciones" de las que no les están llegando ayudas.



Para Pérez, el sector del alojamiento es "clave en la industria turística" y hasta la fecha "prácticamente no han recibido ninguna ayuda directa al haber quedado excluido de la gran mayoría de las convocatorias lanzadas por las diferentes administraciones competentes y responsables", en referencia al Consell y al Gobierno central.



Por otra parte, este miércoles se abre el plazo para solicitar las ayudas dirigidas al ocio nocturno, que prevé prestaciones de hasta 3.000 euros gracias a una aportación de cerca de 300.000 euros de la Diputación Provincial de Alicante.



Por último, el primer edil benidormí ha vuelto a reclamar "un Plan de especial protección al turismo, que en el caso de España y de la Comunidad Valenciana desgraciadamente no llega, a pesar de la consideración de gran motor económico y generador de empleo que tienen la industria turística y el sector alojativo en destinos como Benidorm".

Quejas del sector

Este mismo martes la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, ha enviado un comunicado en el que criticaba al Gobierno valenciano: "Por mucho que se quiera dar a entender que está ayudando al sector, no hay nada más lejos de la realidad". Está recibiendo todas las bofetadas y casi ninguna palmadita de apoyo". Mucho menos que lo que están haciendo otras autonomías que consideran al turismo como su motor económico como Andalucía o Canarias.

Para Hosbec, "esta pandemia se está sosteniendo con muchas fuerzas, entre ellas las del sector turístico". "Lo mejor que pueden hacer las instituciones es centrarse en sus propias competencias para apoyarlo y que pueda aguantar. El equilibro entre salud y economía se enfrenta a una nueva etapa en la que todos deben poner lo mejor de cada uno para hacerlo posible", han agregado.

Sigue los temas que te interesan