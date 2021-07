El PP pide al Consell que paralice la reversión de Torrevieja hasta tener informes que lo justifiquen

La portavoz del PP en las Cortes, Eva Ortiz, ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que paralice la reversión del departamento de salud de Torrevieja mientras solicita informes económicos que la justifiquen.



Ortiz se ha referido así a la sentencia del Tribunal Supremo que anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que, en 2019, desestimó el recurso presentado por Ribera Salud contra la decisión de la Generalitat de recuperar la gestión pública directa del Hospital de Alzira y la atención sanitaria integral en ese departamento de salud.



Para el PP, esta sentencia "da un bofetón a las decisiones ideológicas del Consell", y por ello Ortiz ha pedido la comparecencia de Puig para que explique qué va a pasar con el departamento de salud porque, a su juicio, se ha generado "incertidumbre" sobre los ciudadanos y los trabajadores "a solo dos meses" de la reversión.



Ortiz señala que la sentencia del Supremo "viene a criticar las chapuzas de un Consell que no puede hacer lo que le dé la gana" pues es responsabilidad de un gestor público tratar el dinero público "con la mayor diligencia, eficacia y eficiencia posible".



La sentencia "deja claro que, para adoptar cualquier decisión que repercuta en la gestión de fondos, se necesita un informe que justifique que esa decisión no tiene un impacto sobre las arcas públicas mayor que en la gestión anterior", ha incidido.



En el departamento de salud de Torrevieja "no han hecho ningún informe económico" para evaluar la decisión de la reversión, ha asegurado la portavoz popular, que recuerda que hasta hace una semana "se iba a gestionar por una empresa pública y ahora parece que será de manera directa" y se desconoce "si va a haber ahorro económico".



El único informe económico que se conoce, según Ortiz, es el realizado por el Síndic de Comptes en 2018, que indica que la gestión de Torrevieja es "más eficiente y económica" que la media de los departamentos de salud públicos.



Por eso, en su opinión, este informe "desautoriza" la decisión de reversión del Gobierno valenciano de finalizar ese contrato "sin tener un modelo claro encima de la mesa".



Eva Ortiz ha pedido la dimisión inmediata de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por su "incapacidad tremenda no solo en la gestión de la covid sino también en la gestión de la reversión de Torrevieja".



"Quiere cambiar un modelo que funciona por otro que no está funcionando en Alzira, donde tiene un conflicto social con los trabajadores y ha generado un problema asistencial en el departamento de salud de la Ribera", ha gregado. "Incluyendo cierre de centros de salud y de anulación citas presenciales en atención primaria".