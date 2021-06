El Gobierno mantiene la obligación de llevar mascarilla en las playas de la Comunidad Valenciana

La mascarilla sigue siendo obligatoria en las playas y espacios naturales de la Comunidad Valenciana, al menos de momento. El Consejo Interterritorial reunido este miércoles, del que forman parte el Gobierno y las comunidades autónomas, ha rechazado la relajación propuesta por la Generalitat Valenciana para que la mascarilla deje de usarse en estos espacios, al menos de momento.

Fuentes del consejo han relatado a Efe que se está elaborando el marco legal para que la mascarilla deje de ser obligatoria en determinados espacios, algo que se pondrá en marcha "pronto". Pero mientras tanto la norma continuará como hasta ahora: obligatoriedad menos durante el baño y en el periodo de descanso tras salir del agua.

Lo cierto es que este mismo miércoles la consellera de Sanidad de la Comunidad, Ana Barceló, anunció que iba a pedir al Consejo una "flexibilización" de la norma que regula el uso de las mascarillas en espacios públicos para que se levante su obligatoriedad en espacios al aire libre, como zona naturales y playas, pero no consideró oportuno, por "prudencia", su eliminación en la calle.



Barceló consideró que, ante el buen ritmo de la vacunación y la incidencia acumulada -la Comunidad Valenciana lleva varios meses por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes- "es el momento de proponer que empecemos a estudiar cómo flexibilizar una norma que en estos momentos es por ley".



La consellera precisó que la región no pedirá su eliminación generalizada en la calle cuando se pueda mantener la distancia de seguridad, pero sí en determinados espacios, como en las zonas naturales y las playas.



"Las comunidades que vivimos en el litoral y tenemos mar sabemos que los días de verano llevar la mascarilla va a ser complicado, también en zonas de naturaleza", ha señalado.



A su juicio, es necesario flexibilizar la norma del uso de mascarillas, porque cuando se aprobó, el pasado mes de marzo, "no tuvo en cuenta el camino hacía el que íbamos". Así, reclamó una "norma flexible que nos permita abordar el levantamiento de la medida con todas las cautelas y pensando que esta pandemia no ha finalizado y la transmisión continúa".



Dicha norma, concluyó Barceló, "debería tener una especie de semáforo pero también normas generales de cuándo podríamos prescindir de esa mascarilla".



La mascarilla, precisó, "es una de las medidas que se ha revelado como una de las que impiden la transmisión del virus y nos permiten socializar" y "como una medida no farmacológica ha sido de gran ayuda para evitar la transmisión".



Preguntada sobre si la Generalitat tiene prevista una fecha "deseable" para ello, respondió que "queremos pensar en general y contar con una norma flexible que nos permita abordar el levantamiento de la medida con todas las cautelas, y pensando que esta pandemia no ha finalizado y la transmisión continúa".