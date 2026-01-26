Con 345 metros de eslora y capacidad para 3.840 pasajeros: así es Aura, el nuevo crucero más grande y lujoso de NCL

Dice la tradición católica que es San Pedro el encargado de custodiar las puertas del cielo por concesión de Jesús, quien le otorga el poder simbólico de perdonar los pecados para guiar a las almas que lo merecen hasta la salvación. Sin embargo, antes de llegar al Edén, y encontrar el final de nuestro camino, muchos optan por buscar el Paraíso en la tierra. O quizás en el mar. Y ahí es donde entra NCL.

Norwegian Cruise Line es una de las navieras más importantes del mundo, convertida ya en la tercera línea más grande del planeta por número de pasajeros. Además, su crecimiento ha sido exponencial. Por ello, en los últimos años no ha parado de lanzar nuevas naves destinadas a revolucionar este mercado en el que además pueden presumir de ser pioneros. Del Aqua al Luna.

Y la última es Aura, un gigante de 345 metros de eslora, 169.000 toneladas brutas y capacidad para 3.840 pasajeros en camarotes dobles. Este será el barco más largo y grande de la flota de NCL, siendo un 10% más impresionante que sus predecesores. Tendrá su puerto base en Miami a partir de junio de 2027, tras su debut en Europa a finales de mayo de ese año. Y ahora acaba de lanzar a la venta sus primeras reservas.

Este crucero ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer experiencias únicas y seleccionadas especialmente para familias. En su centro de la acción cuenta con el nuevo Ocean Heights, un complejo de actividades al aire libre que pasa de la diversión diurna a un ambiente animado y relajado por la noche.

Además, a finales de 2025 se inaugurarán nuevas experiencias para los huéspedes en Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL, como la Great Life Lagoon, una amplia zona de piscinas con bares flotantes, tumbonas premium y una zona de chapoteo exclusiva para niños, así como el Vibe Shore Club, una zona solo para adultos con bar privado y asientos lounge premium.

Más adelante, en 2026, antes de las travesías del Norwegian Aura en 2027, la isla estrenará el Great Tides Waterpark, de casi 2,5 hectáreas, con 19 toboganes acuáticos, los primeros saltos desde acantilados del sector y un río dinámico, así como nuevas expediciones de aventura.

Harry Sommer, presidente y chief executive officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, celebraba así todas las buenas noticias: "Estamos orgullosos de presentar la última y mayor incorporación a nuestra flota, el Norwegian Aura. El Norwegian Aura representa la evolución de Norwegian Cruise Line y la alegría de reunir a familias, amigos y viajeros de todo el mundo".

"Con el brillo y la conexión como elementos centrales, el barco se ha creado para ofrecer a todos los pasajeros la libertad de disfrutar de sus vacaciones a su manera, brindándoles la oportunidad de relajarse, conectar y evadirse sin esfuerzo en el momento. Esperamos con ilusión este nuevo hito y estamos deseando que los pasajeros disfruten de todo lo que Norwegian Aura tiene para ofrecer".

El Norwegian Aura está siendo construido actualmente por el renombrado astillero italiano Fincantieri, con diseños interiores en todo el barco creados por arquitectos de talla mundial como AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design y Studio Dado. Los nuevos itinerarios más destacados del Norwegian Aura incluyen clásicos irrenunciables y excitantes novedades.

Ocean Heights

Abarcando las cubiertas 18 a 21, Ocean Heights, la primera de la flota, será el centro neurálgico de la diversión, la acción y la relajación para toda la familia. La amplia zona de actividades combinará atracciones totalmente nuevas para NCL con otras favoritas rediseñadas, transformándose del día a la noche mediante una iluminación envolvente y proyecciones LED.

El Norwegian Aura contará con el mayor número de toboganes de todos los barcos de NCL, con cinco ubicados en el amplio complejo al aire libre Ocean Heights: Eclipse Racers, Aura Free Fall, The Wave y The Drop. Ocean Heights también contará con un circuito de cuerdas de 25 metros con desafiantes retos y unas impresionantes vistas al mar desde la cubierta superior.

Otras experiencias adicionales incluyen un rocódromo de 7,6 metros; Aura Midway, una zona al aire libre al estilo de un parque de atracciones donde los huéspedes podrán disfrutar de una variedad de juegos similares a los de una feria; un campo de minigolf de nueve hoyos; las primeras cabañas privadas colgantes de NCL con vistas al Vibe Beach Club; y un bar para que los huéspedes puedan degustar sus bebidas favoritas.

Ocean Bulevard

Situado en la cubierta ocho, Ocean Boulevard es el emblemático paseo al aire libre de Prima Class que rodea todo el barco y ofrece a los huéspedes la oportunidad de relajarse mientras disfrutan de unas vistas infinitas al mar. A bordo del Norwegian Aura, la zona se ha ampliado

un 11 % en comparación con el Norwegian Aqua y el Norwegian Luna, lo que ofrece más espacio, más asientos y nuevas actividades y servicios, como nuevos jacuzzis y un bar totalmente nuevo.

La amplia Infinity Beach será el lugar ideal para relajarse, con lujosas tumbonas y piscinas infantiles, perfectas para la siesta de la tarde. Además, Ocean Boulevard contará con actividades específicas para niños y adolescentes como Adventure Alley, Teen Hangout o Little Explorer's Cove.

Piscina y Solarium

Con más de un 20% más de superficie que las cubiertas de piscina del Norwegian Aqua y el Norwegian Luna, la del Norwegian Aura será la más grande de la flota de NCL, con más capacidad para sentarse, un jacuzzi infinito adicional, una pantalla LED de gran tamaño y zonas de descanso abiertas adicionales para garantizar que todos los huéspedes disfruten del corazón del barco con todo el confort.

La aventura continúa en las cubiertas superiores con el parque acuático infantil del Norwegian Aura, con zona de chorros y juegos acuáticos interactivos cerca de Ocean Heights, en la cubierta 18.Cerca hay dos toboganes acuáticos para toda la familia: el Party Slide y el Infinity Loop. En la cubierta 19, los huéspedes podrán disfrutar de juegos al aire libre en el césped y de las zonas de descanso del Horizon Park.

El Vibe Beach Club, el exclusivo refugio solo para adultos de NCL, será un 15 % más grande y ofrecerá más butacas, jacuzzis infinitos, zonas de descanso ampliadas y una cascada. Con tumbonas adicionales, divanes y un bar como elemento central, el Vibe Beach Club ofrecerá el entorno definitivo para relajarse en el mar.

The Heaven by Norwegian

El Norwegian Aura contará con 1976 camarotes, desde estudios hasta suites, de los cuales 159 forman parte del complejo de acceso exclusivo con tarjeta magnética, The Heaven by Norwegian. La oferta de lujo a bordo del Norwegian Aura incluirá un 30 % más de suites que los anteriores barcos de la clase Prima y la mayor cantidad de la flota.

Diseñadas por el renombrado diseñador italiano Piero Lissoni, las suites The Haven combinan un diseño sofisticado con amplias vistas al mar y están pensadas para ofrecer una privacidad y comodidad óptimas, con acceso exclusivo mediante ascensor privado.

El complejo Haven cuenta con una terraza exclusiva con una piscina infinita panorámica, dos jacuzzis y una sauna exterior y una sala de frío. También ofrece el bar y salón exclusivo The Haven, y el restaurante The Haven, que sirve desayunos, almuerzos y cenas. Los huéspedes que se alojen en The Haven disfrutarán de un servicio y unas comodidades inigualables, que incluyen servicio de mayordomo y conserje las 24 horas, embarque y desembarque prioritarios, invitaciones exclusivas a eventos a bordo, reservas prioritarias a bordo y mucho más.

Las grandes novedades

El Norwegian Aura contará con un diseño artístico del casco creado por la artista internacional Rosie Woods. Antes de establecer su puerto base en Miami para su temporada inaugural en junio de 2027, el Norwegian Aura realizará un viaje de siete días por el Mediterráneo desde Trieste (Italia) a Barcelona (España) el 21 de mayo de 2027, con escalas en La Valeta (Malta), Salerno y Roma (Civitavecchia, Italia).

Tras su travesía transatlántica de 14 días, comenzará su temporada de cruceros por el Caribe desde Miami. Desde junio de 2027 hasta octubre de 2027, el Norwegian Aura realizará cruceros de siete días por el Caribe Oriental con escalas en destinos insulares por excelencia, como Puerto Plata, República Dominicana; Santo Tomás, Islas Vírgenes de los Estados Unidos; Tórtola, Islas Vírgenes Británicas; y la isla privada recientemente mejorada de la compañía en las Bahamas, Great Stirrup Cay.

En el invierno de 2027/28, el Norwegian Aura ofrecerá viajes de siete días por el Caribe occidental que llevarán a los pasajeros a exuberantes destinos tropicales como Roatán (Islas de la Bahía), Honduras; Costa Maya y Cozumel, México; así como Harvest Caye, el destino privado estilo resort de NCL frente a la costa de Belice.