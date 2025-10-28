Dolls Collector, el homenaje al arte y el diseño de Barbie y Monster High: así ha sido el revolucionario evento de Mattel

Mattel, empresa líder mundial en juguetes y propietaria de varias de las franquicias de entretenimiento más sólidas del mundo, celebró el pasado jueves 23 de octubre un gran evento en el que congregó a los principales periodistas nacionales, creadores de contenido y fans del universo del coleccionismo en su evento de Dolls Collector.

Una cita exclusiva celebrada en el céntrico espacio Downtown de Madrid para rendir tributo a la pasión, la autenticidad y la historia que despiertan dos de sus marcas más icónicas: Barbie y Monster High. Bajo el lema 'Dilo con una muñeca', el encuentro sirvió para celebrar la conexión emocional y cultural que une a los coleccionistas adultos con las líneas emblemáticas de dos de sus muñecas más icónicas.

Estas son Barbie Signature y Monster High Skullector, las cuales han elevado el coleccionismo a una forma de expresión artística y de identidad. "No presentamos una colección, estamos aquí para celebrar una pasión compartida. Las muñecas Signature de Barbie y Skullector de Monster High representan mucho más que diseño o detalle: son una expresión de identidad, un símbolo de estilo y una conexión con la historia de quienes crecimos soñando con ellas".

"Estas ediciones únicas son un fiel reflejo del espíritu del coleccionismo —esa mezcla de nostalgia y exclusividad que define a quienes encuentran belleza en mantener viva la historia de cada pieza y reconectar con lo que nos hace soñar". Así fue la bienvenida de Céline Ricaud, Directora de Marketing Iberia de Mattel, a los invitados.

El evento combinó diseño, nostalgia y exclusividad, ofreciendo a los asistentes una experiencia inmersiva en el universo Signature y Skullector. Escenografías temáticas, vitrinas con muñecas icónicas e incluso la posibilidad de hacerse con éstas convirtieron el espacio en una auténtica galería del arte del coleccionismo y, a la vez, en una gran fiesta del buen gusto y la distinción.

Durante su intervención, Claudia López, la creadora de contenido Chicle de Fresa Dolls y una de las voces más queridas de la comunidad collector, compartió su visión sobre lo que significa para ella formar parte de esta comunidad: "Coleccionar es una forma de expresar quién eres. Para mí, Barbie y Monster High no son solo muñecas: son una parte de mi historia, un recordatorio de que podemos ser auténticos, creativos y seguir soñando a cualquier edad".

Con esta cita, Mattel refuerza su vínculo con la comunidad adult fan, un segmento en auge que ya representa una parte esencial del mercado global del juguete. De hecho, según el informe 'State of the Toys Consumer: Teens & Adults – Europe 5' de Circana (2023), el mercado de juguetes destinados a adolescentes de más de 12 años y adultos alcanzó un valor de 4.500 millones de euros, representando ya el 28,5 % del total de las ventas de juguetes en los cinco grandes mercados europeos (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido).

Barbie Signature y Monster High Skullector, un espacio donde el coleccionismo se convierte en arte

En el corazón del evento, las vitrinas dedicadas a Barbie Signature y Monster High Skullector rindieron homenaje a dos de las líneas más icónicas y apreciadas por la comunidad collector. Ambas colecciones reflejan la evolución del juguete hacia el arte, la identidad y la expresión personal.

Barbie Signature simboliza la fusión entre moda, arte y narrativa. Cada muñeca se concibe como una pieza única que celebra la historia, la feminidad y la evolución cultural de Barbie a lo largo de más de seis décadas.

Desde ediciones inspiradas en iconos del cine y la moda hasta homenajes a figuras históricas o celebraciones culturales, esta línea premium ha convertido a Barbie en un auténtico símbolo de estilo, inspiración y legado.

Por su parte, Monster High Skullector reinterpreta el universo más atrevido y transgresor de la marca desde una mirada contemporánea. Inspiradas en clásicos del cine, la fantasía y la cultura pop, estas ediciones de coleccionista destacan por su detalle artesanal, su estética alternativa y su poderoso imaginario visual. Skullector celebra lo distinto, lo misterioso y lo artístico, conectando con un público adulto que valora la autenticidad y el diseño como forma de autoexpresión.

Mattel Creations, la expresión más artística del universo Mattel

Mattel continúa consolidando su liderazgo en el segmento de fans adultos a través de Mattel Creations, su plataforma global dedicada al coleccionismo contemporáneo. Este espacio reúne, además de algunas piezas de las líneas Barbie Signature y Monster High Skullector -protagonistas del evento-, otras colecciones y colaboraciones exclusivas que fusionan arte, cultura y diseño.

En Mattel Creations, el juguete se convierte en una pieza de colección y expresión personal, conectando a artistas, creadores y fans de todo el mundo. Ejemplo de esta visión son ediciones recientes como Monster High Skullector Alien o Barbie Van Gogh, que reflejan la apuesta de la compañía por la innovación y la reinterpretación cultural.

De este modo, Mattel refuerza su posición como referente global en el coleccionismo adulto, liderando la evolución del juego hacia nuevas formas de creatividad, emoción y arte.

Dolls Collector se consolida así como un espacio de encuentro entre el arte, la memoria y la emoción compartida, donde Barbie y Monster High continúan inspirando generaciones —demostrando que la magia del juego no tiene edad.