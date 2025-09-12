Ron Barceló trae a Madrid "Villa Ahora", la gran fiesta de pueblo para despedir el verano

1.000 asistentes vivirán en Madrid una experiencia única inspirada en las fiestas de pueblo, con música, gastronomía y el espíritu viveahorista.

Madrid se prepara para acoger uno de los eventos más singulares del final del verano. Ron Barceló, líder en ventas en España, ha anunciado la celebración de "Villa Ahora", una propuesta que reinventará la esencia de las fiestas de pueblo con el inconfundible sello viveahorista de la marca.

El próximo 26 de septiembre de 2025, un espacio aún secreto en la capital se transformará en un auténtico pueblo festivo, lleno de música, gastronomía, reencuentros y diversión. Allí se reunirán 1.000 personas afortunadas que tendrán la oportunidad de convertirse en los primeros habitantes de este peculiar enclave diseñado para prolongar la magia del verano.

La esencia de las fiestas populares

Con esta iniciativa, Ron Barceló busca rendir homenaje a un fenómeno cultural profundamente arraigado en España: las fiestas de pueblo. Estos eventos, con sus verbenas, charangas y bailes, son el alma del verano en muchas localidades. La marca ha querido reinterpretarlos para que nadie se quede sin esa energía contagiosa.

"Villa Ahora" no será una fiesta más, sino una experiencia inmersiva en la que música, sorpresas y buen ambiente se mezclarán para dar lugar a una jornada inolvidable. El objetivo es que los asistentes disfruten intensamente, acumulen anécdotas y encaren el otoño con recuerdos frescos y llenos de optimismo.

Cómo conseguir las entradas

La asistencia a "Villa Ahora" está reservada para quienes logren superar un reto especial. Desde el pasado 11 de agosto y hasta el 16 de septiembre, Ron Barceló ha habilitado una web en la que los llamados barcelovers pueden participar en un quiz.

Este cuestionario pone a prueba el conocimiento sobre las fiestas populares: charangas, verbenas, costumbres y tradiciones. Además de evaluar la memoria cultural, la dinámica premia la creatividad y el entusiasmo por vivir una experiencia diferente. Cuantos más cuestionarios se completen, mayores serán las posibilidades de obtener un pase.

Además de la web, Ron Barceló está utilizando sus perfiles de Instagram y X para repartir más invitaciones entre su comunidad digital. La marca irá revelando poco a poco nuevos detalles sobre el evento, incluyendo la presencia de invitados VIP que se sumarán a la fiesta.

La expectación en redes no ha dejado de crecer, y el hashtag oficial #VillaAhora2025 ya comienza a circular entre los seguidores de la marca, que esperan con impaciencia conocer todos los secretos de esta edición especial.

Un evento diseñado por y para los viveahoristas

La filosofía de "viveahora", que impregna la identidad de Ron Barceló, estará presente en cada rincón de la celebración. Se trata de una actitud vital que anima a aprovechar cada instante, a disfrutar del presente sin miedo al futuro y a exprimir al máximo cada oportunidad.

“Con ‘Villa Ahora’ queremos celebrar la alegría y la autenticidad de las fiestas de pueblo, llevándolas a un nuevo nivel con el espíritu viveahorista de Ron Barceló”, asegura Tatiana Areces, Marketing Manager de la marca.

Areces añade que el proyecto nace de la escucha activa a la comunidad de seguidores: “Sabemos que adoran la energía, la espontaneidad y la diversión sin filtros de las verbenas. Por eso, hemos creado ‘Villa Ahora’ pensando en ellos, un evento diseñado por y para quienes disfrutan de la vida al máximo”.

Quienes consigan un pase no solo accederán al recinto, sino que podrán disfrutar de un paquete completo. El acceso incluye la entrada para cuatro personas, con transporte desde y hacia cuatro puntos diferentes del centro de Madrid.

El plan también contempla una cena y consumiciones, lo que garantiza una experiencia completa sin preocupaciones logísticas. La organización ha cuidado cada detalle para que los asistentes puedan concentrarse únicamente en vivir el momento.

Ron Barceló, una marca líder en España

El evento refuerza el posicionamiento de Ron Barceló como marca líder en el mercado español. Fundada en 1929 en República Dominicana, es la única productora de ron dominicano elaborada directamente a partir del jugo de caña de azúcar. Esta característica confiere a sus productos una suavidad y redondez reconocidas a nivel internacional.

Actualmente, la marca cuenta con siete categorías en España, entre ellas Añejo, Blanco, Cream, Imperial, Onyx y Premium Blend 40 Aniversario. Todos ellos han sido distinguidos en múltiples certámenes internacionales, avalando la calidad de la compañía.

A nivel global, Ron Barceló ocupa la cuarta posición como exportadora de ron, con presencia en más de 70 países. Además, se ha consolidado como pionera en sostenibilidad: todos sus productos cuentan con el certificado de Carbono Neutral otorgado por SGS, y fue la primera empresa dominicana en obtenerlo.

Un cierre de verano inolvidable

Con "Villa Ahora", Ron Barceló no solo busca organizar una fiesta, sino ofrecer a los consumidores un espacio para celebrar la vida. La cita del 26 de septiembre se perfila como uno de los eventos más esperados del final de verano en Madrid, y la expectativa entre los seguidores de la marca no deja de crecer.

Los habitantes de "Villa Ahora" podrán disfrutar de un ambiente donde la autenticidad de las fiestas de pueblo se fusiona con el espíritu contemporáneo de Ron Barceló. Una propuesta pensada para vivir intensamente, compartir con amigos y llevarse un recuerdo que permanecerá mucho más allá de la temporada estival.