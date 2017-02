Una foto de Ivanka Trump sentada en el Despacho Oval desata la polémica

A un lado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos; al otro, Justin Trudeau, presidente de Canadá. En el centro, sentada en el sillón presidencial, Ivanka Trump, la hija favorita del presidente de Estados Unidos. Bajo ella, una mensaje: "Buen debate con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa".

Esta es la foto que la hija mayor de Donald Trump ha publicado en sus perfiles de Twitter, Facebook e Instragam y que ha desatado la polémica en las redes sociales.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0