El 'youtuber' que supuestamente agredió con espray a un pizzero: "Tampoco es para tanto"

Abel García es un 'youtuber' malagueño de 27 años que lleva algún tiempo subiendo vídeos a su canal de "bromas y retos". Sin embargo, el último de los vídeos que ha grabado con cámara oculta ha desatado la indignación en las redes sociales y está siendo investigado por la Polícía Nacional para, primero, determinar si se trata de una acción real y, segundo, concretar si se le pueden imputar delitos como agresión contra la dignidad de las personas.

Los hechos, según aparecen en la reproducción, transcurren tal que así. Abel decide gastarle una de sus bromas a un supuesto repartidor de pizzas que acude a su domicilio a hacer la entrega de un pedido. "Mirad lo que tengo preparado", dice mirando a cámara y mostrando un espray en el que se puede leer "defensa personal". Acto seguido, el repartidor le entrega la pizza y éste, con la excusa de ir a por dinero, la rocía con un aerosol dentro de su casa. "Hostia, no sé qué le pasa a esto", se le oye decir mientras se dirige con la pizza de nuevo hacia la puerta de la casa y abre la caja en la cara del trabajador.

Tras la agresión, el repartidor vuelve para cobrar el pedido, pero Abel no abre la puerta. "¡El dinero lo tienes ahí, capullo!", le espeta. "Madre mía, tío, me escuece la puta cara. Me voy a echar agua, que no aguanto", dice mientras se dirige a la cocina.

El vídeo, que en un principio fue eliminado por Youtube por infringir las normas de la plataforma, ha desatado la indignación en Twitter, dónde decenas de usuarios han mostrado su más absoluta repulsa ante lo que parece una agresión. Pese a ello, Abel ha vuelto a publicarlo en un canal alternativo.

El impresentable de @abelgarciatv ha tenido las narices de volver a subir la "broma" del spray de pimienta. Sobran idiotas en el mundo. — Fernando Cardenete (@fercardenete) 14 de febrero de 2017

Este es @abelgarciatv, otro imbécil que se dedica a joder a un trabajador por un puñado de suscriptores en YouTube. pic.twitter.com/0hA7JMxant — Pablo G. R. #Respeto (@RAMW_) 13 de febrero de 2017

Hola @policia. El uso y tenencia de sprays de pimienta está prohibido según el Art. 5 del Reglamento de Armas. @abelgarciatvpic.twitter.com/6td8UsERb4 — Haciendo Amigos (@Kikelo14) 13 de febrero de 2017

Desde la cadena de restaurantes a la que pertenecería el supuesto repartidor no han podido confirmar si la agresión se ha producido de verdad, y creen que podría tratarse de un 'fake'.

@Dami_Mon Hola Damián, ya nos han avisado hace unos días, creemos que es un fake porque el repartidor no lleva la bolsa térmica. — Domino's Pizza Esp (@DominosPizza_ES) 13 de febrero de 2017

La Policía Nacional también publicó este lunes un mensaje en el que avisaba de que compartiendo "vídeos miserables" de algunos 'youtubers' se conseguía lo que ellos querían, "más visitas y más 'likes'".

¿Sabes que compartiendo vídeos miserables de algunos youtubers logras lo q pretenden: ➕visitas➕likes? Algunos son fakes👎. REPORTA no #quotepic.twitter.com/zMjyk0r7P9 — Policía Nacional (@policia) 13 de febrero de 2017

Abel García, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL, ha explicado que el vídeo es "cien por cien real". El 'youtuber' lleva desde 2011 subiendo contenidos a su canal y asegura que en ningún vídeo había obtenido "el éxito". Así que decidió llevar a cabo esta broma con cámara oculta. "Lo hago para conseguir la fama", ha explicado.

El 'youtuber' considera que su acción "tampoco es para tanto" y que, pese a que se arrepiente de la misma, se ha visto "obligado": "Por más que subía contenido, la gente no veía mi canal". El joven apunta que anteriormente había publicado vídeos contra el maltrato y había llevado a cabo otro tipo de iniciativas solidarias desde su canal, pero "la gente no las valora, la gente quiere cosas calientes".

Este malagueño apunta además que ha vuelto a subir el vídeo a un canal alternativo porque el vídeo está ya por todas partes. "Siendo franco, para que se lleven las visitas otros, me las llevo yo".