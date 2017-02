Hawkers se desmarca del comentario "idiota e inmaduro" del socio del Ferrari rojo

Hawkers representa algo así como el sueño americano a la española. La marca, que comercializa gafas de sol de diseño con unos precios muy reducidos, nació prácticamente de la nada gracias al empeño de cuatro veinteañeros de Elche que han llegado a facturar millones de euros gracias a su actividad. Parte de su éxito viene de una estrategia de marketing agresiva, con campañas virales en redes sociales y enfocadas a un target muy definido. Sin embargo, en los últimos meses, la polémica ha salpicado a la compañía en varias ocasiones.

La última ha sido este fin de semana. Un usuario de Twitter subía a la red social una captura de pantalla de un grupo cerrado de Facebook, 'Tú no eres de Elche si no...', que se ha convertido en el viral del fin de semana. En ella se podía ver cómo un Ferrari se encontraba aparcado en una plaza de discapacitados dentro de un párking y, encima de la foto, un mensaje reprobando la actitud del dueño. Poco más abajo, en la ristra de comentarios, aparecía uno de Xavi MF (Javier Martínez), socio accionista de Hawkers y responsable del departamento VIP de la marca: "No aparcaría en minusválidos si la gente fuera más cuidadosa al abrir la puerta de sus coches".

Cuando eres el fundador de @HawkersCo pero no te llega ni para el chapista pic.twitter.com/MzhKhQLlUL — pablo (@profesorpablo) 11 de febrero de 2017

El tuit ha sido compartido más de 3.300 veces en poco más de 24 horas y ha provocado que la marca se vea inmersa en una crisis de reputación que está intentando zanjar como buenamente puede. "Reconozco que es un comentario idiota, inmaduro e impropio a pesar de pertenecer a su vida privada y no representar a Hawkers", explica Francisco Pérez, director general de la compañía, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Pérez asegura que es "injusto" que un comentario hecho desde un perfil privado de Facebook "se haga extensible a la marca" y pueda eclipsar el trabajo que realizan desde las distintas áreas. Además, pese a que Javier Martínez ha participado dando voz a Hawkers para medios como El País o El Mundo, el directivo apunta que los únicos representantes de la compañía son los socios fundadores, Iñaki Soriano, Álex Moreno, Pablo Sánchez y él mismo.

La historia de un mensaje 'destructivo'

Como suele ser habitual en estos casos, el mensaje de Javier Martínez ha servido para que decenas de usuarios se hayan puesto a tirar del hilo y a investigar quién es el alto cargo de Hawkers que, con una actitud de 'nuevo rico', se cree con el derecho de aparcar su Ferrari allá dónde le plazca y pese a quien le pese.

Al parecer, según las fotos que se han filtrado desde algunas comunidades como Forocoches, resulta habitual que el socio de Hawkers aparque en lugares reservados para personas con movilidad reducida. Algunos shurmanos del forosehan lanzado a censurar la actitud de Javith (así se le conoce en FC) y han publicado otras fotos en las que se repite la acción. Además, han denunciado que hayan desaparecido los hilos en los que se hablaba del incidente. (Hawkers tiene un acuerdo económico para anunciarse en el foro).

Pero no sólo eso. Las aventuras con la velocidad y los coches de Xavi MF (o Javith) han vuelto a salir a la palestra tras este incidente. El accionista de Hawkers fue protagonista hace unos años del Telediario por participar en carreras ilegales de coches en Alicante junto a Matías 'El Humilde', un conocido personaje de Youtube. Ambos individuos grababan sus peripecias y las subían a las redes sociales para deleite del personal.

Pese al bochornoso incidente, desde Hawkers aseguran que no están preocupados por que su imagen de marca se vea manchada e insisten en que tomarán medidas para que un caso como éste no se vuelva a repetir.