“Resistiré, para seguir viviendo”: la alegre campaña con la que los niños dejan KO al cáncer

“Cuando sienta miedo del silencio. / Cuando cueste mantenerse en pie. / Cuando se rebelen los recuerdos, / y me pongan contra la pared. / Resistiré, erguido frente a todo, / me volveré de hierro para endurecer la piel. / Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, / soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. / Resistiré, para seguir viviendo. / Soportaré los golpes y jamás me rendiré. /Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, / Resistiré, resistiré”.

Serán muchos quienes reconozcan en estos versos la letra de la mítica canción del Dúo Dinámico ‘Resistiré’.Hoy esas palabras de lucha y resistencia hablan de un problema que cada año afecta a cerca de 1.400 niños en nuestro país: el cáncer infantil. Enfermedad que, pese a contar un 80% de tasa de supervivencia, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer insiste en que queda mucho por hacer.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, la Fundación Juegaterapia, que lleva cerca de siete años ayudando a los niños enfermos de cáncer a afrontar la situación a través del juego, ha estrenado una nueva campaña llamada #Resistiré. Protagonizada por una niña que padece la enfermedad y que junto a sus compañeros de planta y personal sanitario al cargo entonan de viva voz la popular canción ‘Resistiré’, el vídeo musical nos muestra un combate cargado de optimismo y color que refleja las ganas de vivir de todos los niños enfermos de cáncer que pelean cada día para dejar KO a la enfermedad.

“El vídeo cuenta la historia de una niña que a través del juego consigue evadirse de la dura rutina del hospital. Así, se introduce dentro de la pantalla de un videojuego e intercambia bailes y juegos con otros niños”, explican desde la fundación. El objetivo es que sus amigos, familiares y la sociedad al completo sean conscientes de la batalla a la que estos pequeños luchadores se tienen que enfrentar cada día, siempre venciendo al miedo y sin rendirse ante las adversidades.

El himno está concebido como un grito de guerra en el que todos debemos estar juntos. “Porque tu ayuda, nuestra ayuda, les hace cada día más fuertes”, presentaban en el perfil de Facebook de Juegaterapia donde el vídeo ha superado los 3.000 compartidos en poco menos de una hora. “Hoy es su día y todo esto va por ellos… ¡Prepárate, cáncer, te vamos a ganar por KO!”.

La quimio jugando, se pasa volando

Según el doctor Mario Alonso Puig, Patrono de Honor de la Fundación Juegaterapia, “cuando un niño se somete a un tratamiento quimioterápico, siente ansiedad y dolor. Al trauma físico impuesto por la propia enfermedad y la quimioterapia se añade el trauma emocional. Sin embargo, cuando el niño está jugando y ese juego le absorbe, esa absorción reduce la posibilidad de que su mente genere el tipo de pensamientos disfuncionales que incrementan la ansiedad y el dolor”.

El efecto beneficioso del juego no solo tiene un claro impacto en cómo se vive la experiencia de estar hospitalizado, sino que también podría tener un impacto favorable en la recuperación de la salud

La fundación trabaja por y para los niños enfermos de cáncer en los hospitales. Su lema “la quimio jugando se pasa volando” ha sido el hilo conductor de otras acciones como los Baby Pelones, “los muñecos más bonitos del mundo” inspirados en los niños que luchan contra la enfermedad, o el Jardín de mi Hospi, una iniciativa pionera en España y ya presente en los centros madrileños de La Paz y en el Hospital 12 de Octubre, que consiste en recuperar las azoteas en desuso de los hospitales y convertirlas en jardines para que todos los niños ingresados puedan jugar al aire libre en un entorno verde y lúdico como cualquier niño.

El objetivo no es otro que alegrar el día a día de estos niños durante el tiempo que dure el tratamiento, que jueguen, y conseguir que la alegría les ayude a olvidarse de enfermedad y a recuperarse cuanto antes. “El efecto beneficioso del juego es la relajación y una mayor sensación de estar a salvo. Esto no solo tiene un claro impacto en cómo se vive la experiencia de estar hospitalizado, sino que también podría tener un impacto favorable en la recuperación de la salud”, asegura el doctor Alonso.

La campaña ‘Resistiré’, llena de color y positivismo, puede verse en los distintos perfiles y canales de la Fudación Juegaterapia y espera conseguir la participación de todos aquellos usuarios que quieran cantar, bailar, jugar y subir mensajes y fotos llenos de energía a las redes sociales para que les lleguen a todos los niños enfermos de cáncer.