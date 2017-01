La mayor compañía de Internet de China forzó a empleadas a simular felaciones

Tencent, el primer portal de Internet de China y propietaria de apps de mensajería como WeChat, se ha visto obligada a disculparse después de que un vídeo sobre un juego sexista ocurrido durante su fiesta de empleados anual fuera filtrado en las redes sociales. Entre los mensajes de indignación de los internautas chinos, las imágenes han llevado a exempleados de la compañía a revelar que esta clase de actitudes eran comunes y que se ejercían contra la voluntad de las empleadas.

El vídeo ha circulado por redes chinas como Weibo y Miaopai antes de desaparecer en las últimas horas, hecho del que los internautas culpan al poder de influencia de Tencent. Sin embargo, persisten capturas. En ellas, se comprueba que los trabajadores han subido al escenario del acto multitudinario. Los hombres sujetan una botella entre los muslos y las mujeres, de rodillas frente a ellos, deben competir para descorcharla con la boca. El juego estriba por lo tanto en que las empleadas simulen una felación a sus compañeros a la vista del resto de la empresa.

"Como antiguo empleado de Tencent, esto no me sorprende" - escribía un usuario de la red social Zuhu que sin embargo no revelaba su identidad, explica Mashable. "Es una costumbre arraigada. En la fiesta anual de la división de juegos de hace tres años presencié otro juego lascivo en el que los empleados debían besarse a través de un kleenex; una compañera intentó negarse, pero la presionaron hasta que terminó participando".

Tencent emitía un comunicado el jueves desvinculándose del hecho, lamentando que se hubiera producido y anunciando sanciones ("puntos de demérito") contra los empleados implicados. No aclaraba, sin embargo, si las mujeres estaban incluidas en las medidas punitivas y si iba a estudiar las acusaciones de que fueron forzadas a participar.

La compañía también publicaba en su perfil de Weibo las disculpas que había ofrecido el jefe del departamento que organizó la fiesta a sus subordinados y al resto de la compañía. "Pido disculpas con toda sinceridad, especialmente a las compañeras que se sintieron incómodas u ofendidas. Nos ocuparemos de este problema sin dilación y corregiremos nuestros valores, y queremos pedir perdón a todas nuestras colegas".

El comunicado del ejecutivo, cuya identidad tampoco ha sido divulgada, incluía una advertencia para dejar de alimentar el escándalo. "La fiesta anual es una actividad del departamento, y representa a la imagen de la compañía; hemos fallado al controlar los juegos y provocado mucho malestar. Las opiniones, sugerencias y críticas de todos han sido tomadas en cuenta; y sólo me queda esperar que dejéis de compartir el vídeo para proteger la intimidad de nuestros colegas".