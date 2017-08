El cónsul que se mofó del acento andaluz decía que se reían de su acento catalán

“Yo he vivido en Madrid, y que te recuerden continuamente que tienes acento catalán resulta particularmente irritante. Sin hablar de los boicots, las recogidas de firmas, estas expresiones de rechazo y de catalanofobia. Son cosas que a los catalanes nos hieren muchísimo, y no lo entendemos”. Así se expresaba el ya ex cónsul de España en Washington Enrique Sardá Valls.

Esta petición de respeto para todas las lenguas oficiales del Estado que hacía el veterano diplomático español choca con la salida de tono que protagonizó este lunes en una entrada de su cuenta de Facebook que, a falta de alguna explicación por parte de su autor, parecía querer burlarse de la forma de hablar de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lo que ha puesto en pie de guerra a miles de andaluces, y a la propia Junta de Andalucía.

La destitución por parte del ministro de Asuntos Exteriores, el jerezano Alfonso Dastis, ha caído como una bomba entre la comunidad de españoles residentes en la capital de EEUU, donde Enrique Sardá Valls gozaba de muy buena fama por el trabajo llevado a cabo en estos últimos años en pro de unificar a la colonia española.

“Se lo han cargado a pesar de que ha hecho más por unir la comunidad en dos años que otros en 50”, lamenta un residente en Washington que prefiere no desvelar su identidad. “Cuando llegó a EEUU empezó a mandar correos electrónicos a los españoles residentes en la ciudad para articular un censo de españoles y enviar noticias y ofertas de empleo. Empezó a celebrar charlas mensuales, trajo asesores fiscales para ayudarnos a hacer la declaración de la renta, a científicos… cosas que antes nunca se habían hecho”, añade.

De hecho, uno de los logros que nadie le discute a Sardá Valls fue el haber impulsado de DC Spaniards, una plataforma web que aglutina a la comunidad de españoles en la capital norteamericana y que funciona como un auténtico medio de comunicación local para los españoles en Washington.

Alguno de sus compañeros de trabajo también muestran su sorpresa ante cómo ha terminado su paso por EEUU. Más aún cuando aseguran que una de sus manías era la de ser un auténtico “fanático de la ortografía”, también en las redes sociales, llegando a protagonizar algún encontronazo incluso con sus compañeros diplomático por ello. De ahí, que algún amigo suyo asegure que el comentario de Facebook debe de estar sacado de contexto.

Pero lo cierto es que si había alguna explicación que pudiera justificar el ‘post’ sobre Susana Díaz, nadie la ha dado de momento, ni siquiera él. Este medio ha tratado de contactar directamente con el diplomático sin éxito.

Este martes el silencio era la tónica oficial tanto en su cuenta de Facebook como en la Embajada de España, aunque fuera de los cauces oficiales, miembros de la legación española en Washington DC explican por qué nadie ha salido a tratar de ni siquiera de defenderle.

“Es el único diplomático que conozco que ha ayudado a la comunidad española en Washington, por eso en la ciudad se le quería mucho, y por eso mismo el resto de diplomáticos lo detestaban”, explica a EL ESPAÑOL un miembro de la comunidad diplomática española en DC.

MANDARLO A SIRIA SIN ESCOLTA

No obstante, hay quien también aplaude la decisión de destituirle del Ministerio. Las redes sociales se han llenado de críticas contra el ex cónsul, que incluso han llegado a su muro de Facebook, semiprivado, que se ha llenado de reproches e insultos contra el diplomático, al que algunos le han deseado incluso que le envíen “sin escolta a Siria”.

Uno de los españoles residentes en EEUU, concretamente en Colorado, que más se ha movilizado para solicitar la destitución ha sido Vicente R. Jurado.

¿Con qué credibilidad puede seguir ejerciendo de diplomático?”, comentaba a EL ESPAÑOL antes de conocer su cese.Sardà Valls, según desvelaba en Dupont Circle, uno de los barrios de moda de la ciudad, en una casa repleta de obras de arte. Su afición por el arte es conocida entre los que lo rodean. “Como andaluz residente aquí, y como yo mucho otros, nos sentimos tremendamente insultados por un señor al que nuestros impuestos le paga glamurosos eventos y copas en Washington DC mientras se ríe de nosotros. Estamos organizándonos para elevar una queja que exija sus disculpas.”, comentaba a EL ESPAÑOL antes de conocer su cese.Sardà Valls, según desvelaba en una entrevista , vive cerca del céntrico, uno de los barrios de moda de la ciudad, en una casa repleta de obras de arte. Su afición por el arte es conocida entre los que lo rodean.

La carrera de este diplomático catalán (Barcelona, 1952) ha sido extensa desde que inició su carrera en 1979. Ha pasado como cónsul por Colombia, Alemania y Australia. Precisamente en ese último destino protagonizó hace más de una década, en octubre de 2006, otro episodio polémico que lo llevó a las páginas de los medios de comunicación locales. Siendo cónsul general español en Nueva Gales del Sur, denunció que su pareja le había amenazado durante una discusión. Los tribunales condenaron a su entonces marido, el artista Michael Kopietz, a doce meses de “buena conducta” por abofetear al diplomático.

‘El cónsul, su amante y drogas’, que también recogieron medios españoles El ‘Daily Telegraph’ de aquel país se hizo eco de la información en un artículo titulado, que también recogieron medios españoles como el diario ABC . Según estos relatos, la policía acudió al domicilio del cónsul, que se sentía amenazado por su pareja tras una fuerte discusión. Allí los agentes se encontraron muebles rotos, macetas aplastadas y, según estas informaciones, detectaron que Kopietz estaba en posesión de varias drogas.

Aquella información no causó desde luego el revuelo mediático que ha originado su mofa sobre Susana Díaz, y que le ha costado su puesto.