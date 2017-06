Primera victoria de la UE frente a Londres en las negociaciones del 'brexit'

Primera derrota de Reino Unido en la primera ronda de negociación del brexit.La Unión Europea ha conseguido este lunes imponer sus tesis frente a Londres en lo que se refiere a la estructura y el calendario de las conversaciones. Primero se negociará el divorcio, la salida de Reino Unido de la UE, mientras que el acuerdo de libre comercio que reclama la primera ministra británica, Theresa May, se aplaza a una segunda fase. El negociador británico, David Davis, ha capitulado y se ha plegado a las exigencias de los 27.

Las conversaciones de separación han comenzado por fin este lunes, casi un año después del referéndum del brexit. Pero las dos partes han llegado en un estado de forma muy diferente. Mientras que los 27 han pactado un duro plan de negociación contra Londres, la delegación británica ha acudido a Bruselas muy debilitada y sin una posición clara tras la debacle electoral de May en las elecciones del 8 de junio. Una debilidad que ha quedado de inmediato en evidencia.

Las dos partes han acordado crear tres grupos de trabajo: uno sobre los derechos de los ciudadanos, otro sobre la factura del brexit y el tercero sobre otros asuntos relativos a la separación. Además, han pactado iniciar un diálogo de alto nivel sobre la frontera con Irlanda, cuyo objetivo es preservar el acuerdo de paz del Viernes Santo en el Ulster. Pero este primer calendario de negociación no incluye ninguna referencia al acuerdo comercial que propugna Londres.

El negociador británico ha negado que esta ausencia sea una muestra de debilidad del Gobierno de May. "Lo importante no es cómo empiezan las negociaciones sino cómo terminan", ha alegado Davis. "Reino Unido ha sido muy claro. El proceso de retirada no puede concluirse sin tener en cuenta la relación futura. Las dos cosas deben acordarse en paralelo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado", ha insistido.

En contraste, Barnier ha dejado claro que no tiene ninguna intención de hacer "concesiones" a Londres. "Es Reino Unido el que deja la UE y no al contrario. Es necesario que cada uno asuma sus responsabilidades, las consecuencias de su decisión, y las consecuencias son considerables", alega el negociador europeo. "Al salir de UE, Reino Unido no tendrá los mismos derechos y beneficios que los Estados miembros".

Para los europeos, la prioridad es acabar con la "incertidumbre" causada por la decisión de Londres de marcharse y que "la retirada se produzca de forma ordenada". El acuerdo de divorcio debe incluir los derechos de los europeos que residen en Reino Unido y de los británicos que viven en el continente, la factura de salida y la cuestión de la frontera con Irlanda.

La UE, en posición de control

Sólo cuando la UE constate que se han producido "progresos suficientes" en estas tres áreas, aceptará empezar a negociar sobre las relaciones futuras. Es decir, son los 27 los que tendrán el control total del proceso, mientras que Londres se queda sin apenas margen de maniobra.

Davis niega que el Gobierno británico viva una situación de "caos" y "confusión" sobre el brexit tras la debacle electoral de May. Su posición no ha cambiado: sigue apostando por una ruptura total con la UE porque su prioridad es recuperar el control de las fronteras y de la legislación, lo que significa que Reino Unido saldrá tanto del mercado único como de la unión aduanera.

El primer contacto directo entre Davis y Barnier, ha sido "útil", "productivo" y "constructivo. Los dos negociadores han intercambiado regalos de montañismo, una pasión compartida: un bastón de senderismo y un libro sobre el Annapurna. La cordialidad ha sido también la tónica dominante en la rueda de prensa final, en la que ninguno de los dos ha querido hacer sangre sobre las diferencias entre Bruselas y Londres.

David Davis and Michel Barnier after exchanging mountaineering gifts, during the first day of constructive negotiations with the EU pic.twitter.com/UWhZVGWWGV — Exiting the EU Dept (@DExEUgov) 19 de junio de 2017

Las dos partes han pactado también las fechas de las siguientes rondas de negociaciones: la segunda se celebrará durante la semana del 17 de julio; la tercera, el 28 de agosto; la cuarta, el 18 de septiembre y la quinta el 9 de octubre. Reino Unido presentará su primera oferta formal sobre los derechos de los ciudadanos el próximo lunes. Antes, May informará sobre ella al resto de líderes europeos en la cumbre que se celebra en Bruselas este jueves y viernes.