May y la UE confirman que las negociaciones del 'brexit' arrancarán el lunes que viene

La Unión Europea y el Gobierno del Reino Unido confirmaron hoy por medio de un comunicado conjunto que comenzarán a negociar la salida de Londres del club comunitario el próximo lunes 19 de junio, como estaba previsto antes de las elecciones británicas.

Michel Barnier, y el secretario de Estado (británico) para la Salida de la Unión Europea, David Davis, acordaron hoy iniciar las negociaciones del artículo 50 el lunes, 19 de junio", declararon. Ambas partes despejan de esta forma las dudas surgidas tras los resultados de las elecciones británicas, en las que Theresa May no consiguió la mayoría que buscaba para liderar estas negociaciones y reforzar su posición.

Consecuencias del 'no acuerdo'

Los 27 habían diseñado un plan de negociación para el brexit a medida de la ruptura radical que propugnaba May, con la salida de Reino Unido del mercado único y de la unión aduanera. La extrema debilidad en la que ha quedado ahora la primera ministra dificulta enormemente las conversaciones y aumenta el riesgo de un brexit caótico sin acuerdo.

Durante la campaña electoral, May ha repetido una y otra vez que es mejor que Reino Unido se marche de la UE sin acuerdo que un pacto que no satisfaga todos sus intereses. Pero en Bruselas sostienen que las consecuencias de un no acuerdo serían muy negativas. En primer lugar, los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y los británicos que residen en el continente (4,5 millones en total) se verían desposeídos de sus derechos.

La Comisión también ha avisado de problemas de abastecimiento en el Reino Unido, perturbaciones muy graves en el tráfico aéreo en los aeropuertos de Londres, colas en el puerto de Dover por la reintroducción de los controles aduaneros obligatorios o incluso la suspensión de la circulación de materiales nucleares en territorio británico. Reino Unido dejará de formar parte de Europol y no tendrá acceso a las bases de datos policiales europeas para la lucha antiterrorista.