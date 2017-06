Ariana Grande visita a los heridos del Manchester Arena

La cantante pop estadounidense Ariana Grande ha realizado una visita sorpresa a los jóvenes aficionados que resultaron heridos en el ataque suicida que ocurrió tras su concierto en el Manchester Arena. Grande ha posado con ellos, ha firmado autógrafos y camisetas.

La cantante volvió a Reino Unido el pasado viernes para participar en el concierto benéfico que se celebrará el domingo en Manchester.

Nada más pisar suelo mancuniano, Ariana Grande se ha dirigido a un hospital donde estaban ingresados muchos de los heridos que todavía están recuperándose.

El diario Manchester Evening News ha asegurado que les ha llevado regalos y que ha charlado con los jóvenes, entre ellos con Jaden Farrell-Mann, de 10 años, quien sufrió fracturas en ambas piernas y heridas de metralla y ya ha tenido que ser operada dos veces.

"Jaden estaba sentada allí viendo la televisión y ella entró. ¡Estaba absolutamente sorprendida! Fue una sorpresa completa", dijo su madre, Sharon, al periódico. "Ya ha conocido al príncipe Guillermo y hoy entra Ariana".

El concierto "One Love Manchester" contará también con Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, Take That y Black Eyed Peas y se celebrará en el Emirates Old Trafford Cricket Ground.