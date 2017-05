Justin Bieber y Katy Perry se unen al concierto de Ariana Grande por el atentado de Manchester

Justin Bieber, Coldplay y Kate Perry son algunos de los artistas que se unirán al concierto de Ariana Grande que tendrá lugar el próximo domingo 4 de junio en el Emirates Old Trafford Cricket Ground en beneficio de las víctimas del atentado de Manchester del pasado 22 de mayo. Además de los grupos ya citados, también han confirmado presencia otros nombres como los de Miley Cyrus, Pharrel Williams, Usher, Take That o Niall Horan.

Esta actuación supondrá el regreso de Grande a Manchester apenas semanas después de la tragedia, según ha informado la promotora LiveNation. Todos los fondos recaudados con la venta de entradas -que estarán disponibles a partir del próximo jueves 1 de junio en Ticketmaster- irán a parar a la Fundación We Love Manchester, surgida en colaboración con Cruz Roja para dar apoyo a los familiares de las víctimas.

Los seguidores de Grande que ya estuvieron en el anterior concierto de Manchester podrán conseguir su entrada gratis a través de un registro previo. El concierto será retransmitido por la BBC. Grande ya anunció el pasado fin de semana que tendría lugar su vuelta a Manchester en un plazo breve. "Desde el día en que pusimos en marcha la gira 'Dangerous Woman', he dicho que este espectáculo, por encima de todo, pretendía ser un espacio seguro para mis seguidores. Un lugar para que escapen, celebren, sanen, se sientan seguros y sean ellos mismos", aseguró en una carta dirigida a sus seguidores.

El atentado, subrayó, "no cambiará" este cometido. En este sentido, Grande resaltó el poder de la música como elemento aglutinador de personas "diversas" y como herramienta de homenaje a quienes sufrieron el atentado del 22 de mayo. "Los tendré en mi mente y en mi corazón y pensaré en ellos durante el resto de mi vida", concluyó.