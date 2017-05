Ariana Grande dará un concierto benéfico en Manchester

La cantante estadounidense Ariana Grande ha anunciado que dará un concierto benéfico en Manchester en honor a las víctimas del atentado terrorista del pasado lunes, en el que murieron 22 personas.

En un extenso comunicado en su página de Instagram, la estrella del pop afirmó que el objetivo es recaudar fondos para los afectados por el ataque bomba perpetrado en el Manchester Arena, donde estaba finalizando su actuación. "Volveré a la increíblemente valiente ciudad de Manchester para estar con mis fans", escribió Grande.

La artista estadounidense también aprovechó para mandar un mensaje de unidad al mundo: "No nos rendiremos ante el miedo. No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane". "Nuestra respuesta a la violencia debe ser estar más unidos, ayudarnos entre todos, amar más, cantar más alto y vivir más amablemente de como lo hacíamos antes".

"La música está para sanarnos, para hacernos felices", añadió Grande. "Por eso continuaremos en honor a los seres queridos que perdimos, a sus familias, mis fans y todos los afectados por esta tragedia".

Ariana Grande no ha podido confirmar la fecha del concierto pues faltan todavía por cerrarse una serie de detalles.