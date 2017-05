"¿Vio a Salman Abedi con esta maleta?": la policía de Manchester pide ayuda a la ciudadanía

Las autoridades británicas siguen reconstruyendo todos los movimientos de Salman Abedi en los días previos al atentado de Manchester. Este lunes, cuando se cumple una semana del ataque que acabó con la vida de 22 personas, la policía de Manchester ha difundido esta fotografía en la que se puede ver al terrorista suicida con una maleta azul de grandes dimensiones.

La imagen, captada por las cámaras de seguridad de la ciudad, fue tomada entre el 18 y el 22 de mayo. El portavoz policial Russ Jackson ha subrayado que esta maleta es un "artículo diferente" al que se usó en el ataque.

El comunicado difundido por la policía de Manchester, que solicita la colaboración ciudadana para la investigación, puntualiza que "no hay razones para creer" que la maleta "pueda contener algo peligroso" pero ha pedido a la ciudadanía que "no se acerque" ni manipule este objeto y llamen de forma inmediata a las autoridades si lo encuentran.

Attack at Manchester Arena update: image released of Abedi carrying a suitcase. Did you see him? pic.twitter.com/KVkuYoYRMv