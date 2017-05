Marhuenda: "Le hemos hecho una putada a 'Cifu' poniéndola por delante de Soraya. La matarán las otras"

El director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, se jactó de haber hecho una “putada” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para quemar su nombre de cara a la posible carrera por la sucesión de Rajoy. Así se lo reconoció al consejero delegado del periódico, Edmundo Rodríguez, en una conversación grabada en la Operación Lezo.

La idea de Marhuenda, según él mismo revela, fue colocar a Cifuentes en una noticia como la mejor valorada en la carrera por la presidencia del partido, a la espera de que sus principales competidoras -María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría- comenzaran una batalla en su contra dentro del PP nacional. "La matarán las otras", explica el director del diario de Planeta. "Y el gallego", sentencia en alusión a Núñez Feijóo.

La llamada, registrada el pasado 10 de febrero, se enmarca en una estrategia para socavar presuntamente la imagen de Cifuentes tras denunciar su gobierno el saqueo del Canal. Una estrategia consensuada con el presidente de La Razón, Mauricio Casals.

En su declaración como investigado, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, negó ante el juez haber publicado noticias falsas o manipuladas para coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aseguró que todo lo que le había dicho a Rodríguez Sobrino, consejero delegado del periódico y responsable durante años de las inversiones del Canal de Isabel II en el extranjero, fueron “mentiras piadosas” para tranquilizarle ante las denuncias presentadas por Cifuentes y los suyos.

Sin embargo, la nueva conversación obtenida por EL ESPAÑOL evidencia una intención manifiesta de causar problemas a Cristina Cifuentes. La herramienta para tal fin es la publicación de una encuesta, publicada en la portada del diario con el título “El 71% de los votantes del PP apoya que Rajoy repita como candidato. En la carrera sucesoria Cifuentes toma ventaja sobre Santamaría, Feijóo y Cospedal”.

Objetivo: perjudicar a Cifuentes

“¿Has visto?, te habrá gustado la putada que le hemos hecho hoy a nuestra amiga Cifu. Poniéndola ahí, por delante de Soraya. Tiene un puteo enorme ¿eh? Vamos a seguir dándole por ahí. Porque la matarán las otras, ¿sabes?. Y el gallego ¿eh?”. La fecha elegida para la publicación tampoco es aleatoria. Ese mismo día arrancaba en Madrid el Congreso Nacional del PP, en el que los primeros espadas de la formación medirían su capacidad de influencia dentro y fuera del partido. El hecho de que Cifuentes pudiera restarles protagonismo podría ser interpretada como una declaración de guerra.

Sin embargo, Maruhenda sería solo el ejecutor de esta estrategia, ya que la idea de enfrentar a Cifuentes con pesos pesados del partido como el actual presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, según sus propias palabras, procede del presidente del periódico y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals.

“No hay nada peor mira. Esa idea no es mía es de Mauricio, ¿eh? Pero te digo que me gustaría ser tan listo. Joder, se le ocurrió ayer, ¿sabes? Porque yo había hecho estas preguntas, y al ver lo que salía dije, no, no, no la vamos a dar y absolutamente se lo dije, no, no, no, no, no, no lo vamos a dar y tal y ya verás como la vamos a joder. ¿Sabes? Que ya se encargará Núñez Feijóo y éstos de matarla”, le explicaba Marhuenda a Rodríguez Sobrino.

Tanto Mauricio Casals como Maruhenda fueron citados a declarar en calidad de investigados, acusados de un presunto delito de intento de coacciones. El juez encargado del caso, Eloy Velasco, archivó la causa contra ellos después de que Critina Cifuentes asegurara ante la Audiencia Nacional que nunca se sintió coaccionada por ellos.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito presentado al Juzgado este miércoles, insiste en las “graves presiones” ejercidas por los directivos de La Razón. El escrito describe que se buscaba presionar “a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al presidente del Canal de Isabel II, de cara a que no aportasen pruebas sobre la presunta ilícita operación de compra de la sociedad Emissao a la Fiscalía”.

Un candidato alternativo

Según se desprende de la conversación captada el 10 de febrero, la noticia en cuestión contra Cifuentes se elabora a raíz de los datos de una encuesta encargada por La Razón a la firma NC Report, una empresa muy cuestionada en el sector. El propio resultado, tal y como lo presenta el periódico, es imposible, pues la suma de los porcentajes supera con creces el 100. Además, las conclusiones presentan una enorme desviación con las publicadas en fechas cercanas sobre la sucesión en el PP, como las de El Confidencial o EL ESPAÑOL, lo que pone en cuestión su verosimilitud. En el resto de sondeos la mejor valorada de largo para la sucesión en el PP es la actual vicepresidenta del Gobierno. La encuesta de EL ESPAÑOL, por ejemplo, marcaba una distancia de 20 puntos entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cristina Cifuentes.

En su conversación, tanto Maruhenda como Edmundo Rodríguez Sobrino barajan incluso defender desde La Razón a un candidato alternativo a Cifuentes para liderar el PP de Madrid:

Edmundo Rodríguez (ER).- A parte del tema mío esta es una tía demasiado burda ¿no?.

Francisco Marhuenda (FM.- Sí, sí.

E.R.- Demasiado trepa.

F.M.- Sí, sí.

E.R.- Se le ve demasiado las ganas que tiene de ser la presidenta del partido ¿no?

F.M.- Claro, pero eso nos favorece, ¿sabes?

E.R.- Eso nos favorece, claro, claro, claro.

F.M.- Sí, ahora estoy excitando a Iñigo Enríquez de Luna, ¿sabes?, que es el del ayuntamiento que está con Esperanza.

E.R.- Sí, sí, sí, sí.

F.M.- Para que se presente contra ella ¿sabes? (…) Ya le dije que le íbamos a apoyar. Me vino a ver el otro día y le dije: oye, no tendrás ninguna duda, nosotros te vamos a apoyar si te presentas en base activamente y además vamos a defender la tesis de la época de Pío García Escudero. Que el PP estaba muy pacífico cuando Pío era presidente del partido en Madrid y el presidente era de la Comunidad, era Ruiz-Gallardón. Y no pasaba nada.