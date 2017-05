Marhuenda: “Cifuentes y Rajoy están convencidos de que Nacho (González) es un corrupto”

“Entre tú y yo, Cifuentes está convencida de lo que decía también Rajoy ¿eh? Es decir, que Nacho era… eso te lo cuento en confianza porque no quiero líos ¿sabes?, que era un corrupto. Yo no tengo… yo ya no lo sé, chico, yo ya en la vida, pssss…”. Así le explicó el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a su consejero delegado, Edmundo Rodríguez -actualmente en prisión-, el sentir que había en los gobiernos central y madrileño acerca del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Esta conversación se produjo el 10 de agosto de 2016, el mismo día que Marhuenda mantuvo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La llamada fue detectada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación por la Operación Lezo, en la que Edmundo Rodríguez es uno de los principales investigados. Rodríguez es el expresidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.

Marhuenda, junto al presidente de La Razón, Mauricio Casals, han sido investigados por un delito de coacciones y/o obstrucción a la administración de Justicia en esta misma causa por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Se les investigaba, en concreto, por intentar amedrentar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II y que afectaba de lleno a Edmundo Rodríguez.

Finalmente, Velasco ha tenido que archivar la causa respecto de Marhuenda y Casals una vez que Cifuentes no reconoció haber sufrido coacciones que sí quedaron reflejadas en varios informes policiales. En estos, se refleja cómo los directivos de La Razón mantuvieron reuniones con Cifuentes para convencerla de que no denunciara el saqueo del Canal o, de lo contrario, todo el grupo Atresmedia se le echaría encima. "Cifuentes tiene que ver que no es sólo La Razón, sino que está La Razón, Antena 3, Onda Cero, La Sexta", dijo en una ocasión Casals, conocido como el Príncipe de las tinieblas.

Cifuentes negó el contenido de la reunión

La conversación sobre Rajoy, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se produjo el 10 de agosto pasado, en una llamada en la que Marhuenda -que ha sido director de gabinete de Rajoy en varias etapas como ministro- telefoneó a Edmundo Rodríguez para relatarle el resultado de su reunión con Cifuentes.

De la investigación se desprende que el consejero delegado de La Razón pidió ayuda a Casals para que parase los pies a Cifuentes, y el presidente del medio le trasladó la orden a su director: “Ya le he dicho que su continuidad dependía de esto”.

A pesar de que Marhuenda dio extensos detalles a Rodríguez del contenido de la reunión con Cifuentes, y quien le habría dado información de lo descubierto en el Canal de Isabel II, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid lo negó ante el juez. Según se recoge en el informe de la Fiscalía Anticorrupción por el que solicitaba el archivo de la causa respecto de los directivos de La Razón, Cifuentes reconoció que el día 10 de agosto de 2016 se reunió con Marhuenda "por motivos profesionales relacionados con la Universidad Rey Juan Carlos". En esa reunión, el periodista se interesó por la situación de Edmundo Rodríguez Sobrino y ella "se limitó a remitirle al señor Garrido, en su calidad de presidente del Canal".

Durante años se tapó a González

González estaba en entredicho desde que fue imputado por un delito de cohecho y blanqueo de capitales en un Juzgado de Estepona (Málaga). El motivo de dicha imputación es el ático de lujo que se compró allí a través de un testaferro. Y ha habido denuncias de trabajadores del Canal y de miembros del PP sobre su gestión, que siempre se han ocultado. Pero hasta que la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación formal en el año 2015, nunca antes se había actuado contra él. Ya después, el Departamento de Cifuentes presentó documentación a la Fiscalía sobre el saqueo del Canal de Isabel II.

De las grabaciones se desprende que el verano pasado, Edmundo Rodríguez recibió un chivatazo desde dentro del Canal de Isabel II que le alertó de que el nuevo Gobierno de Cifuentes estaba recopilando información sobre la compra de la empresa brasileña Emissao, a través de Inassa, que Rodríguez presidía. Esta operación ha sido una de las claves del caso Lezo y fue ideada y teledirigida por el propio Rodríguez. De esa compra, que costó a la Comunidad de Madrid 31 millones de dólares, 25 millones acabaron en una cuenta en Suiza a nombre del presidente de la empresa brasileña.

El consejero delegado de La Razón pidió ayuda al presidente y al director del periódico de Planeta para intentar bloquear las intenciones de Cifuentes. Si ella no hacía lo que le exigían, le harían una campaña de desprestigio en su medio y en todo el grupo Atresmedia. En sus declaraciones como investigados, tanto Casals como Marhuenda reconocieron que habían hablado en esos términos con Rodríguez, pero dijeron que en realidad no habían presionado a Cifuentes. Fueron sólo “mentiras piadosas” a su consejero, porque estaba muy nervioso por lo que se le venía encima.

"Chanchullos en el Canal"

En esa misma conversación de agosto, tras la reunión con Cifuentes, Marhuenda aseguró a su consejero delegado que "ella no tiene nada absolutamente nada contra ti. Así de claro, que es simplemente una cuestión de confianza, vamos, yo creo que cuando pasó lo de Panamá (Edmundo Rodríguez salió en los Papeles de Panamá con sociedades offshore, lo que provocó su cese en el Canal) se asustaron, ¿sabes?".

Francisco Marhuenda: Y rápidamente decidieron pies para que os tengo. ¿no?

Edmundo Rodríguez: Sí.

FM: Ella (Cifuentes) me ha insistido mucho en que ella tiene una posición muy débil, lo cual es verdad, ¿no?, en la asamblea porque no tiene mayoría, por tanto que ella no tiene ningún interés en tener problemas con tu tema. Aunque esto sea del pasado es igual, la gente asocia que esto es Partido Popular, ¿sabes? Por tanto ella no saca ningún beneficio de eso. (...)Ellos estánconvencidos, entre tú y yo, bueno eso te lo cuento para que tengas todo el marco, ¿no?, que en el Canal de Isabel II, no tanto lo de Inassa, se hacían chanchullos, ¿sabes?