La UCO rastrea en Andorra dinero de la trama del Canal movido por el gestor de Xabi Alonso

La Audiencia Nacional busca en Andorra el dinero del Canal y el posible patrimonio oculto de varios de sus directivos, con Edmundo Rodríguez Sobrinoa la cabeza. Y para ello, sigue la pista a cinco empresas distintas y seis personas físicas, todas ellas vinculadas directamente a la firma Igmasa Managements, una sociedad encabezada por el financiero Ignasi Maestre Casanovas, que tiene por ejemplo como clientes a los futbolistas Xabi Alonso y Javier Mascherano.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que la empresa financiera sirvió de puente para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II. Concretamente en la compra en 2013 de la filial que la empresa pública madrileña tiene en Brasil. Los investigadores sospechan que Ignacio González y sus colaboradores compraron la empresa muy por encima de su precio para repartirse después una parte de ese incremento.

Alonso y Mascherano

Sobre esta operación, la Fiscalía Anticorrupción ya pidió el bloqueo de una cuenta en Suiza abierta a nombre de un empresario brasileño, Sebastiao Cristovam. Suyas eran la mayoría de las acciones que tuvo que comprar el Canal para hacerse con Emissao. Pero la Justicia española sospecha que después, desde su cuenta comenzó el reparto de los fondos. Ahora, el juez solicita toda la documentación que desde 2012 tenga la empresa andorrana Igmasa sobre las sociedades Yavango Investments (Panamá), Tana Investment (Panamá) Turman Investment (Uruguay) Soluciones Andinas del Agua (Uruguay) y varios responsables del Canal como Edmundo Rodríguez Sobrino o Maria Fernanda Richmond, ambos en prisión preventiva.

Además de la documentación sobre estas operaciones, el juez Velasco autorizó el volcado del servidor de la empresa y los buzones correo de nueve trabajadores de la firma. El magistrado autorizó también el registro del domicilio de Ignasi Maestre, de 67 años y que salió a la luz pública cuando el fisco español anunció una investigación sobre las finanzas de jugadores de fútbol como Xabi Alonso o Javier Mascherano.

La Agencia Tributaria consideró que tanto uno como otro se sirvieron de sociedades instrumentales en Madeira para rebajar la factura fiscal de sus derechos de imagen. El jugador del Barcelona, según relató El Confidencial, llegó a un pacto de conformidad y asumió el castigo. Xabi Alonso, por el contrario, decidió plantar cara ante los tribunales.

Expediente al fiscal de Madrid

EL ESPAÑOL adelantó este sábado la apertura de un expediente disciplinario a José Javier Polo, fiscal jefe de Madrid, por por una posible falta grave de desatención en el cumplimiento de una orden: la de recurrir el archivo del proceso por delito fiscal abierto en 2016 al jugador del Bayern Xabi Alonso.

Fuentes de la Fiscalía General señalan que, aunque no puede considerarse una desobediencia, el fiscal jefe hizo un "cumplimiento inadecuado y desganado" de la orden recibida y no puso "el interés y la profesionalidad que le era exigible", "desinterés" que, según esas fuentes, no se puede considerar suplido por presentar a posteriori un escrito más amplio adhiriéndose al recurso del abogado del Estado.

Las mismas fuentes sostienen que la actuación de la Fiscalía de Madrid ha causado malestar en la Agencia Tributaria y supone un agravio comparativo respecto al tratamiento que reciben asuntos similares en Barcelona. Los futbolistas Lionel Messi y Javier Mascherano, por ejemplo, ya han sido condenados por defraudación fiscal en la tributación de sus derechos de imagen.