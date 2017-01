El fraude fiscal de jugadores y exjugadores del Barcelona supera ya los 20 millones

Messi, Neymar, Mascherano, Eto'o, Adriano... Casi medio equipo del mejor Barcelona de la historia, ese que ganó tres Copas de Europa entre 2009 y 2015, incluidos dos tripletes, ha estado inmerso en problemas con Hacienda. Algunos han sido ya condenados y otros están investigados. Los casos de corrupción en el FC Barcelona han ido floreciendo al mismo ritmo que el equipo catalán ganaba títulos. El último en admitir que defraudó a Hacienda, reconociendo un fraude fiscal de 983.443 euros, ha sido Alexis Sánchez, actual jugador del Arsenal, pero que estuvo en el Barça desde 2011 hasta 2014.

El futbolista chileno reconoció este lunes, en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, a través de una videoconferencia desde Londres, que no declaró sus ingresos por derechos de imagen en los años 2012 y 2013. Alexis confesó el delito y pagó, en forma de devolución a Hacienda, el casi millón de euros que había defraudado. El pago y posterior reconocimiento de la infracción sería novedad si no fuera porque el chileno no es el primer jugador barcelonista al que no le queda más remedio que devolver lo defraudado. La lista cada vez es más larga y el dinero, inalcanzable para muchos.

En total son algo más de 20,3 millones de euros la cantidad defraudada por actuales o antiguos jugadores del Barcelona, sin contar los 13,5 millones que defraudó el propio club, imputado por ello, por el fichaje de Neymar. Además, dos jugadores fueron ya condenados, con un total de 33 meses de cárcel entre ambos y casi tres millones de euros en multas. Y a otros todavía les queda por saber la resolución judicial.

Los condenados

Hasta el día de hoy, sólo dos son los jugadores con sentencia firme que han sido condenados por un juzgado: Messi y Mascherano. Sobre ellos pesa ya una pena de cárcel, no conmutada por entrada en prisión por, en el caso de Messi, ser una condena inferior a dos años (21 meses), y en el caso de Mascherano, por llegar a un acuerdo con la Fiscalía de un año de cárcel, además de una multa económica.

Messi fue condenado el pasado mes de julio a 21 meses de cárcel y una multa de dos millones de euros por el impago de los impuestos de los ingresos de sus derechos de imagen en los años 2007, 2008 y 2009. El futbolista argentino y su padre fueron juzgados por haber defraudado 4,1 millones de euros a Hacienda, cifra que, al igual que Alexis Sánchez, devolvieron.

El Tribunal, que calificó de “extrema gravedad” este caso, no exoneró al jugador, que alegó que él sólo se dedicaba a jugar al fútbol, sin tener conocimiento del fraude. "A pesar de todas las circunstancias y oportunidades que tuvo el jugador de conocer cómo se gestionaban sus derechos, no lo hizo, no cabe si no considerar que se ha actuado con dolo (voluntad deliberada de cometer delito)... con la consciencia de que se va a realizar un acto ilícito", remarcó la sentencia.

El otro futbolista del Barcelona ya condenado es Mascherano. Su caso es diferente al de Messi al reconocer el central el delito. El futbolista argentino, que también esgrimió el argumento de que no sabía nada y lo llevaban todo sus asesores, fue condenado a un año de cárcel y una multa de 815.000 euros, ambas sanciones pactadas con la Fiscalía. Mascherano reconoció que defraudó a Hacienda algo más de un millón y medio de euros (que después devolvió) al ocultar ingresos de, otra vez más, los derechos de imagen en los ejercicios de 2011 y 2012.

Los investigados

La lista no acaba en los jugadores ya condenados. Quedan todavía aquellos con juicios y condenas pendientes. Por ejemplo, uno de los casos es el de Samuel Eto'o, sin duda una de las grandes figuras del Barcelona en este siglo. La Fiscalía pide para el jugador camerunés, actualmente en el Antalyaspor turco, una pena de 10 años de cárcel y una multa de hasta 14 millones de euros.

De todos los jugadores azulgrana, es al que más sanción penal y económica le piden. Eto'o, que en 2012 declaró como imputado (ahora denominado investigado), habría defraudado 3,8 millones de euros a Hacienda entre el año 2006 y el año 2009 al simular que había cedido sus derechos de imagen a dos sociedades para reducir fraudulentamente su tributación. También se justificó con la idea de que él sólo jugaba al fútbol y no sabía nada más.

También está en la picota Adriano Correia, al igual que Eto'o 'exiliado' en el fútbol turco. El que fuera jugador del Barcelona durante seis temporadas, de 2010 a 2016, está acusado de defraudar 646.000 euros. Hacienda considera que el defensa brasileño no incluyó en sus declaraciones del IRPF los beneficios por sus derechos de imagen de los años 2011 y 2012, gestionándolos con un entramado empresarial con sede en Madeira (Portugal).

Investigado está también Neymar. El brasileño es el jugador que arrastra más problemas judiciales, tanto a nivel personal como colectivo. Por su fichaje cayó un presidente (Sandro Rosell) y fueron imputados los dos últimos, el propio Rosell y el actual Bartomeu. Hasta la propia institución, el FC Barcelona, asumió dos delitos fiscales contra la Hacienda pública en 2011 y 2013. El club pagó cinco millones de euros de multa que pactó con la Fiscalía, además de los 13,5 millones que defraudó por el fichaje de Neymar.

El jugador fue acusado de estafa y corrupción y tuvo que declarar en febrero en la Audiencia Nacional por el supuesto fraude en su fichaje por el Barcelona. La empresa DIS (propietaria de parte de los derechos del futbolista en el momento de la venta) y la Fiscalía le acusan de haber simulado contratos para evitar asumir los pagos que le correspondían. Con Neymar se habrían defraudado 9,3 millones de euros, un 25% de los casi 38 millones de euros que el Barça pagó a las empresas del entorno del brasileño. La Fiscalía entendió que esa cantidad formaba parte del salario del jugador y que no era parte del traspaso.

Otros casos de problemas con Hacienda

Otros jugadores azulgranas también se han visto con problemas en Hacienda. Por ejemplo, Iniesta, Piqué, Xavi Hernández y David Villa fueron investigados por Hacienda. Se debió a un cambio al interpretar la regla 85/15, que permitía a los jugadores recibir el 15% de sus salarios como si fuesen derechos de imagen, facturando mediante una sociedad y pagando la mitad de impuestos que a través del IRPF. Esta investigación también afectó a otros jugadores como Iker Casillas, que pagó dos millones tras llegar a un acuerdo, o Xabi Alonso, cuyo caso si bien ha sido archivado por el juez, también ha sido recurrido por la Abogacía del Estado.

En el caso de Xavi Hernández, Hacienda le reclamaba cuatro millones de euros por dos conceptos, el anteriormente mencionado por diferencias en la interpretación de la norma, y por otro lado, los pagos que el Barcelona hizo al representante del jugador, en los años comprendidos desde 2009 hasta 2015. El propio Xavi reconoció que tuvo que avalar una "importante" cantidad a Hacienda y que "los deportistas tenemos un problema con la ambigüedad de la ley".

Además, Dani Alves apareció en la lista de morosos que Hacienda publicó el pasado año. El lateral brasileño, actualmente en la Juventus de Turín, debía 1,3 millones de euros. También estaba en esa lista Gabi Milito, también exjugador del FC Barcelona, con 1,83 millones de deuda.

Football Leaks, Cristiano y el Real Madrid

No es el Barcelona el único club de fútbol que ha tenido problemas con Hacienda. Recientemente varios jugadores del Real Madrid aparecieron en el escándalo de 'Football Leaks', que destapó contratos y las múltiples irregularidades de varios futbolistas.

El mayor caso de todos fue el de Cristiano Ronaldo, acusado de gestionar los ingresos por sus derechos de imagen a través de una red de empresas radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, con lo que no habría tributado por alrededor de 150 millones de euros por sus derechos de imagen. También aparecieron los nombres de otros actuales o antiguos jugadores y entrenadores del Real Madrid como José Mourinho, Özil, Pepe, Coentrao, Xabi Alonso, Di María o Carvalho, además de Falcao, Martial o Jackson Martínez entre otros.