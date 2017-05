Pablo Iglesias aprovecha el Primero de Mayo como altavoz para su moción de censura

Pablo Iglesias dice que quiere convencer al PSOE para que apoye su moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo haga realmente para conseguir ese apoyo o para erosionar a los socialistas -como ellos denuncian-, el caso es que este lunes, Día de los Trabajadores, el líder de Podemos volvió a copar la atención política con el envío de una carta al presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, en la que pide una reunión para intentar que "cambien de actitud" y apoyen la iniciativa "por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos".

El líder de Podemos acudió junto a la plana mayor de su formación a la manifestación organizada en Madrid con motivo del Primero de Mayo. Flanqueado por Irene Montero e Íñigo Errejón, el secretario general del partido de los círculos anunciaba el envío de dicha misiva para que los socialistas "reflexionen" y finalmente apoyen la moción de censura que ha marcado la agenda política en los últimos días.

Con esta carta, Iglesias conseguía concitar la atención una vez más en una manifestación ciertamente descafeínada y marcada, eso sí, por la "corrupción" del partido gobernante y por la propia moción de censura. De hecho, tanto los miles de asistentes a la marcha como los propios oradores -los líderes sindicales Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo- se refirieron, de forma directa o velada, a esta posibilidad de desalojar a Rajoy de la Moncloa.

El contenido de la misiva

Ya por la tarde, unas horas después de anunciar que enviaría la misiva, Iglesias hizo pública la misma. "En las últimas semanas hemos conocido hechos muy graves que amenazan no solo la calidad, sino los principios básicos de la democracia". Palabras con las que Iglesias se refiere a las corruptelas y a las maniobras arteras del Gobierno descubiertas en la investigación de la operación Lezo.

Tal y como viene argumentando en los últimos días, Iglesias recuerda a Fernández que para Podemos es una "obligación ética" presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno y el PP para que se visualice "una alternativa del país" a la formación gobernante.

Hoy el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta ni siquiera sumando los votos de Ciudadanos

"Soy consciente de que no compartís nuestro criterio", afirma Iglesias, "pero me permito recordarte que, a diferencia de dos años atrás, cuando vuestro compañero Pérez Rubalcaba sugirió la posibilidad de presentar una moción de censura, hoy el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta ni siquiera sumando los votos de Ciudadanos".

Para finalizar, el líder de Podemos recuerda a Fernández que "sois contrarios a apoyar una moción de censura", pero solicita un encuentro al presidente de la Gestora "para que podamos exponeros al detalle nuestra propuesta". Algo que dice hacer "por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos" con tal de "convenceros de que cambiéis de actitud".

El PSOE insiste en su "no"

El PSOE no entra al trapo. Ni cambia de opinión ni parece que vaya a hacerlo. Sin ir más lejos, el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, opinaba este mismo lunes, antes de conocer el contenido de la carta, que la moción de censura anunciada por Podemos es una "medida inútil" que "lo único" que ha conseguido ha sido "desviar la atención de la situación de presión que había sobre el PP".

En Sevilla, durante la manifestación del Primero de Mayo organizada allí por la UGT y CCOO, Jiménez afirmaba que "es una mala medida que se ha visto inútil e incapaz de provocar nada bueno", recogió Efe. El dirigente socialista abogaba por "trabajar de otra manera" entre los partidos y añadía que si "hay que hablar de unirse" hay que hacerlo, en primer lugar, "para derogar la reforma laboral".