Las penúltimas manipulaciones en TVE con José Antonio Sánchez, afín al PP, como presidente

El próximo 9 de mayo se votará en el Congreso cambiar el sistema de elección del presidente y los consejeros de Radio Televisión Española (RTVE). Con ese cambio, el actual presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez, nombrado por su afinidad al PP, puede tener los días contados en su puesto. Pero, entretanto, continúan los casos de manipulación que denuncian los profesionales de los Informativos de la cadena pública.

Semanas atrás, una proposición de ley del PSOE respaldada por Podemos y Ciudadanos sirvió para iniciar la senda del cambio en RTVE. En un gesto para no verse otra vez derrotado en el Congreso de los Diputados por la oposición, hasta el propio PP apoyó la iniciativa que le acusa de manipulación.

Se acerca la votación clave

Una vez pasado el primer trámite parlamentario, el Congreso debatirá y votará en la sesión plenaria que arranca el 9 de mayo la proposición de ley para reformar el sistema de elección del Consejo de Administración de RTVE y de su presidente, según acordaba el pasado jueves la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Como ya ocurrió el 28 de marzo en la toma en consideración, es más que previsible que los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos -incluso los del PP- aprueben esta modificación legal que tiene por objeto acabar con "la censura intolerable" que ahora se produce. Eso sí, mientras se acerca la votación clave sobre el futuro de la Corporación los empleados que trabajan en los Servicios Informativos siguen denunciando casos sangrantes.

Los últimos casos

El Consejo de Informativos, órgano interno que representa a los trabajadores, suele emitir dictámenes en los que muestra las manipulaciones o casos de censuras que, según sus propias denuncias, se han convertido en habituales durante estos años con el PP en el Gobierno. Primero con Leopoldo González-Echenique al frente de RTVE y después con el citado Sánchez, quien llegó al cargo tras pasar por la dirección de Telemadrid y cuya afinidad al PP es de sobra conocida y hasta reconocida.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a varios de los últimos dictámenes elaborados por el Consejo de Informativos. Uno de ellos versa sobre un reportaje emitido en Informe Semanal sobre la dimisión de Pedro Antonio Sánchez en Murcia. La pieza, titulada "La solución murciana", causó un gran revuelo en las redes sociales por su clara parcialidad.

"Un reportaje impropio de Informe Semanal"

El Consejo de Informativos de TVE concluye en su informe que dicho reportaje "adolece gravemente de falta de pluralidad y falta de contexto, y en él se confunden opinión e información". Un reportaje que resulta "impropio de la tradición de Informe Semanal y por extensión de la televisión pública española". ¿Por qué?

Durante la pieza periodística solo se recogen declaraciones del propio Pedro Antonio Sánchez y de cuatro periodistas, pero no de los grupos de la oposición en Murcia. "Un reportaje de actualidad no debe ser confundido con una entrevista", explica el dictamen del Consejo de Informativos, para el que "no tiene ninguna explicación profesional" no haber dado la palabra al resto del arco parlamentario de Murcia.

Asimismo, en el reportaje no se incluyó el famoso vídeo en que Sánchez prometía que si fuera imputado dimitiría de sus cargos. "Aunque este vídeo no consta en los archivos de TVE, hubiera sido relativamente sencillo adquirirlo como han hecho otros medios", denuncian los informadores. Los casos de corrupción que afectan a Sánchez sí se mencionaron, pero "en una lista que ni se analiza ni se contextualiza". Dichos casos "no aparecen como la causa última de toda la crisis política" que se llevó por delante a Sánchez. De hecho, al presentar el programa en TVE se decía que "el expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, del PP, dimitía el pasado martes para evitar que el PSOE, Podemos y Ciudadanos gobernaran la región".

Las grabaciones del diputado afín a Susana Díaz

Otro dictamen reciente del Consejo de Informativos de TVE tiene que ver con las ya famosas grabaciones al diputado Miguel Ángel Heredia, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y afín a Susana Díaz. El pasado 4 de abril El Mundo desvelaba una grabación a este diputado durante un encuentro con las Juventudes del PSOE celebrado el pasado diciembre en Cortes de la Frontera (Málaga).

Las palabras de Heredia eran explosivas porque justificaba las dimisiones en bloque para descabalgar a Pedro Sánchez y porque hasta proponía "disolver" el PSC, además de reclamar a los suyos que llamen "Pablo Manuel" a Pablo Iglesias porque "le jode mucho". Se produjo un terremoto político en el PSOE, con reacciones de numerosos miembros del partido. Algunos sanchistas como Adriana Lastra o Susana Sumelzo pidieron la dimisión de Heredia.

Sin embargo, los dos Telediarios de TVE de ese día no incluyeron información alguna sobre las palabras de Heredia. A juicio del Consejo de Informativos, los responsables de ambos Telediarios "censuraron una información y privaron a los ciudadanos del conocimiento de unos hechos esenciales". Una información que "en este caso concreto sirve para que los militantes socialistas puedan formarse una opinión sobre los distintos candidatos a las primarias de su partido y sobre los miembros del PSOE que apoyan cada una de las candidaturas".

El audio no, pero sí el DNI de Iglesias

Como se ha dicho, en los dos Telediarios no se incluyó información alguna sobre el célebre audio de Heredia. Eso sí, en el Telediario 2, el de la las 21 horas, sí había preparadas unas colas que finalmente no se emitieron sobre Pablo Iglesias. En su informe, el Consejo de Informativos recoge el texto que estaba previsto: "En el Congreso, hoy el líder de Podemos ha mostrado a las cámaras su DNI, donde como se ve, no aparece su segundo nombre, Manuel. Solo 'Pablo Iglesias'. Ha contado que lo cambió antes de presentarse a las elecciones europeas de 2014. Pablo Iglesias ha enseñado el documento a raíz de unas grabaciones en las que un dirigente del PSOE pide a los socialistas que le llamen Pablo Manuel porque no le gusta".

Llueve mojado en el caso del tratamiento que se ha dado en los Telediarios a Podemos. Fuentes del partido morado explican que ya están acostumbradas a ello. Y recuerdan un caso flagrante que también en su día generó polémica. A mediados de febrero, en el fin de semana en que coincidían Vistalegre 2 y el 18 Congreso del PP. Para empezar, el tiempo y la forma dedicados a informar sobre los dos cónclaves fue bastante diferente.

Como muestra, un botón. En aquel fin de semana, en un momento los presentadores del noticiario afirmaron que "el tiempo desapacible que hay en Madrid contrasta con la imagen de alegría que se vive en las filas populares". "El ambiente del Congreso, está siendo distendido, amable, como si se tratase de una reunión de una gran familia", se decía en una pieza sobre el cónclave del PP.

Por aquello, el Consejo de Informativos hizo un comunicado público donde denunciaba que "una vez más, el Telediario mezcla opinión con información saltándose todas las normas deontológicas que establecen el Estatuto de la Información y el Libro de Estilo". "Queremos también recordar a los responsables de informativos, José Gilgado y Carmen Sastre, y al Jefe de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín, que en opinión de este CdI, están utilizando de forma inadecuada el cargo para el que han sido designado", concluían.