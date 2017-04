La Ser acusa a Podemos de vetar a Errejón y Pablo Iglesias responde que Prisa veta a Irene Montero

Enésimo choque entre Podemos y el grupo Prisa. La Cadena Ser, parte del conglomerado mediático dirigido por Juan Luis Cebrián, ha acusado este martes al partido morado de "impedir que Íñigo Errejón participe en la tertulia de Hora 25". La formación liderada por Pablo Iglesias ha respondido con un comunicado en que señala que la emisora de Prisa "falta gravemente a la verdad" y afirma, en cambio, que la Ser "ha decidido vetar" a Irene Montero. Además, en dicho comunicado Podemos sugiere que el holding de medios pretende "tomarse la revancha porque Cebrián en el Tramabus". "En Podemos no manda Cebrián", ha añadido el propio Iglesias en Twitter.

Esta batalla en la que los dos oponentes se acusan de vetos ha empezado cuando la Ser ha publicado una información en su web en la que asegura que Podemos ha impedido que Errejón siga acudiendo a sus tertulias. "La dirección de Podemos ha impedido a Íñigo Errejón seguir participando en la tertulia política de Hora 25", reza el texto. "Así lo ha confirmado a la Cadena Ser el propio Errejón, asegurando que, aunque su intención era seguir participando en el espacio, la dirección de su partido ha decidido que no siga en el programa que dirige Àngels Barceló", agrega la emisora de Prisa.

Minutos después, Podemos ha publicado un comunicado en Facebook donde desmiente a la Ser de forma categórica. "¿Prisa quiere tomarse la revancha porque Cebrián está en el Tramabus?", se pregunta el partido morado. Y a renglón seguido explican que "la Cadena Ser falta gravemente a la verdad en su comunicado de hoy". "La Ser ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno", exponen desde el partido de los círculos.

Sabemos que el señor Cebrián está muy acostumbrado a quitar y poner secretarios generales y a tomar decisiones en otros partidos, pero en Podemos no decide Cebrián

El comunicado de Podemos sobre Prisa no tiene desperdicio. Está lleno de fuertes reproches al presidente del grupo mediático. "No podemos aceptar que Prisa intente imponer o decidir los portavoces que representan a Podemos en su emisora", afirman desde la formación dirigida por Iglesias. Añaden que "sabemos que el señor Cebrián está muy acostumbrado a quitar y poner secretarios generales y a tomar decisiones en otros partidos, pero en Podemos no decide Cebrián", en clara alusión a la relación entre Prisa y el PSOE.

Para concluir, Podemos sostiene que "estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25". "Si la Ser no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero". Y desde el partido morado apostillan que "Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la Ser".

El propio Iglesias ha publicado en Twitter este comunicado.

La SER falta a la verdad y se equivoca vetando a Irene Montero. En Podemos no manda Cebrián. Aquí se explica 👇https://t.co/jpTdNL6Nyl — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 25 de abril de 2017

La misma Montero ha denunciado que la SER la ha "vetado" y no le ha permitido participar en el programa Hora 25 después de que el partido moradodecidiese rotar a sus portavoces en esa tertulia y relevar a Errejón como único representante.

La directora de Hora 25, Ángels Barceló, ha explicado en el programa que "no va a aceptar" que los partidos impongan a sus representantes y que Montero se ha presentado este martes "exigiendo" participar en la tertulia, a pesar de que ya se le había comunicado "insistentemente" que no había sido invitada.