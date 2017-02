El PSOE prevé adelantar la convocatoria de primarias para que pueda votar el PSC

La Gestora del PSOE prevé adelantar la fecha de la convocatoria oficial de las primarias y el congreso socialista. La dirección interina de los socialistas manejaba las fechas del 1 o el 8 de abril para cerrar el censo y publicar las bases de la convocatoria (algo así como el libro de instrucciones y los plazos del proceso), pero la cita podría adelantarse varias semanas. El motivo es la conclusión de las negociaciones entre el PSC y el PSOE, partidos que desde diciembre buscan un nuevo marco de relaciones, muy dañadas por el "no" de los diputados catalanes en la investidura de Mariano Rajoy.

Los equipos del PSC y del PSOE tienen previsto celebrar este viernes una nueva reunión en la que ultimarán el acuerdo por el que se regirá en los próximos años la relación política y organizativa entre ambos partidos, jurídicamente independientes. A no ser que se produzca un vuelco en las negociaciones, los alrededor de 19.000 militantes del PSC podrán votar en la consulta, a la que en total están llamados en torno a 180.000 afiliados de toda España.

Pero no será como en otras ocasiones. El PSOE quiere controlar quién puede votar y no sólo fiarse de las cifras que lleguen desde Barcelona. Por esa razón, diseña un censo previo en el que los afiliados del PSC se inscriban y soliciten el voto. La creación de ese censo, en el que no tendrán que inscribirse militantes del resto de España (a cuyos datos sí tiene acceso Ferraz), obligará a dilatar los plazos. Eso no quiere decir necesariamente que las primarias se celebren antes de finales de mayo sino que se convoquen antes.

"Reflexión en profundidad" o candidaturas

En el PSOE nada es casual y la cita del Comité Federal, máximo órgano entre congresos, tampoco. La resolución del último sanedrín fijó para "el mes de mayo" la celebración de las primarias y para el 17 y 18 de junio la segunda fase del congreso, en el que se elige la Ejecutiva, se renuevan otros órganos y se aprueban los documentos clave. La Gestora quería que antes se llevase a cabo "un trabajo de reflexión en profundidad" sobre el proyecto y se visibilizase la "oposición útil" frente al PP, según la citada resolución. El esfuerzo está siendo encabezado por el diputado Eduardo Madina y el economista José Carlos Díez.

En otras palabras: la Gestora quería ponerle una fecha aproximada al congreso para dar certidumbre a los candidatos y permitir antes consolidar la oposición a Rajoy y el nuevo ideario. Pero tan solo unas horas después de que los miembros del Comité Federal dejasen Ferraz, Patxi López hacía pública su candidatura. Dos semanas después, Pedro Sánchez hacía lo propio.

Todos en el partido dan por hecho que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, presentará su candidatura. Como adelantó el jueves de la semana pasada EL ESPAÑOL, Díaz busca una fecha a principios de marzo y tras el 28 de febrero, el Día de Andalucía, consciente de que su candidatura es ya irreversible y que no tiene sentido mantener mucho más la ambigüedad en público.

Si se cumplen los planes de la Gestora y de Díaz, la irrupción de la líder del PSOE andaluz se aproximará mucho en las fechas al Comité Federal que pondrá en marcha de manera oficial el proceso. En esa cita del Comité quedarán claros algunos puntos clave, como el censo total de militantes del PSOE, Juventudes Socialistas, PSC y sus juventudes. También se fijarán plazos para la recogida de avales y la campaña electoral interna.