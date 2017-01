Ciudadanos 'elimina' a Rivera de su sede nacional

La renovación en Ciudadanos ha llegado a su sede nacional de Madrid. Los carteles con la imagen de Albert Rivera que cubrían la cristalera externa del edificio han desaparecido. En su lugar, se ha colocado un enorme panel naranja y blanco con el nuevo logotipo del partido. No es el único cambio visible. Las frases de Kennedy o Víctor Hugo que decoraban la sala de prensa también se han retirado.

Ciudadanos ha reunido este lunes a la nueva Ejecutiva de Rivera salida de las primarias. Es un grupo ampliado de 37 personas con el que el partido quiere transmitir un imagen de equipo o "gobierno en la sombra".

Más coralidad, menos hiperliderazgo

La idea de una mayor coralidad en la dirección está reforzada por el papel que va a jugar a partir de ahora Inés Arrimadas, que ha debutado este lunes como nueva portavoz nacional del partido. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha calificado todos estos cambios de "evolución lógica". "Renovarse o morir", ha dicho.

Arrimadas ha dicho que el Comité Ejecutivo ha comenzado a formar equipos de trabajo sectoriales para articular propuestas. Además, la dirección del partido va a elaborar planes estratégicos de crecimiento en los distintos territorios del país. Sobre si su papel como portavoz es un "ascenso" o le da un perfil más nacional, Arrimadas ha dicho que no se trata de ningún "ascenso", sino de una "distribución de funciones".

Sobre Cataluña y las revelaciones del juez Vidal, Arrimadas ha dicho que no descarta pedir una Comisión de Investigación en el Parlament si el presidente Carles Puigdemont no comparece para dar explicaciones. "Lo que queremos saber es la verdad, que se respeten nuestros derechos y que nuestros datos personales no sean utilizados por la Generelitat o entidades afines a la independencia", ha dicho.

Dar voz a todos los catalanes

Sobres su encuentro con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría previsto para este miércoles, Arrimadas ha dicho que su intención es dar voz a los catalanes que no querían estar ausentes de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

"En la reunión se habló de temas muy importantes para los catalanes: el sistema de financiación, la garantía de servicios básicos o infraestructuras fundamentales como el Corredor Mediterráneo", ha dicho. "Lo que queremos es que el Gobierno, ya que Puigdemont no fue, tanga al menos la visión de las personas que queremos reformas pero no romper este país".

Arrimadas ha insistido en que el referéndum que defiende Puigdemont no es más que una repetición del 9N que no aporta nada. Y ha asegurado que la única salida posible es la celebración de nuevas elecciones. Arrimadas ha dicho que Ciudadanos está dispuesto a liderar una alternativa al separatismo que cuente con otras fuerzas políticas que compartan el marco constitucionalista y la incorporación también de perfiles independientes a ese hipotético gobierno.