Noelia Vera: "El PSOE de Pedro Sánchez da señales de que quiere pactar con Podemos en RTVE"

Noelia Vera (Cádiz, 1985) se ha convertido en una de las voces de referencia en Podemos desde Vistalegre II. Ella es una periodista que temporalmente se dedica a la política. Acaso por esa vocación, en el grupo parlamentario de Unidos Podemos es la encargada de los siempre espinosos asuntos de Radio Televisión Española (RTVE). Negoció contrarreloj con PSOE y Ciudadanos para sacar adelante una ley que permita despolitizar la Corporación y, sobre todo, desalojar al presidente, José Antonio Sánchez. En esta conversación con EL ESPAÑOL, repasa el futuro de la televisión pública.

¿Tienen miedo de que el PP quiera maniobrar en el Senado para demorar los cambios en RTVE? ¿Cuándo se pondrá en marcha la nueva tele pública?

En un principio, si todo sale cumpliendo los plazos estimados, debería entrar en vigor y ponerse en marcha a finales de septiembre o principios de octubre como más tarde. Si el PP ha votado a favor de la reforma de la ley y también ha votado a favor, aunque sea a regañadientes, para que haya un concurso público para elegir al presidente y consejeros de la Corporación, entiendo que en el Senado no lo pondrán más difícil.

¿Qué balance hacen de la etapa de José Antonio Sánchez al frente de RTVE?

Ha sido una de las etapas más oscuras que se recuerdan en la gestión de RTVE. Los propios Consejos de Informativos decían que es más propio de una época sin democracia. Sánchez es un viejo conocido que ya estuvo al frente de RTVE en la época de Aznar y Urdaci, con las violaciones del derecho de la información de esa etapa; lo conocemos también por su gestión en Telemadrid, por cómo destruyó la cadena a través de un ERE que dejó en la calle a 800 personas y a través de un proceso de privatización y externalización y a través de la manipulación, que es lo que mejor sabe hacer el PP, mentirle a la gente.

Para la portavoz de Podemos, que cada lunes comparece ante los medios junto a otro pablista como Pablo Echenique -ambos pertenecen al círculo de confianza de Pablo Iglesias-, con Sánchez como presidente de RTVE "el tratamiento de la información en RTVE siempre ha sido a favor del PP, que ha usado la televisión pública para su propaganda política de forma que se tapasen informaciones que demuestran que es el partido más corrupto de Europa".

Asimismo, considera que cuando se produzca el cambio legal en RTVE se acabará una etapa de "purgas" que no tiene precedentes. "Hoy en día solo quedan 1 de cada 3 profesionales en sus puestos de responsabilidad editorial que tenían cuando Sánchez llegó al mando". Denuncia además que "el plan de Sánchez era convertir RTVE en lo mismo que convirtió Telemadrid, también desde el punto de vista de su gestión económica". "Es el mismo proceso de externalización -añade-, con la venta de los estudios Buñuel a precio de saldo, la contratación con empresas amigas la producción de contenidos, la falta de financiación, la falta de transparencia en las cuentas...".

Una de las claves del futuro de RTVE es quiénes serán los elegidos como presidente y como miembros del Consejo de Administración, un órgano en el que algunos de los actuales componentes llevan años en funciones. "La propia ley pone en valor lo que era un reclamo de los profesionales de la casa: se necesita un consenso real entre diferentes fuerzas políticas. No se trata de pedir el carné a quien se elija como presidente, pero sí de elegir a alguien que pueda hacer una gestión independiente".

Ni el PSOE ni el PP ni Unidos Podemos van a poner a quien quieran. Tiene que haber un proceso de negociación aunque sea complejo y arduo, que es el mismo que hubo para aprobar la ley

Para unos y otros llegará el momento de la verdad con esos nombramientos. "Ni el PSOE ni el PP ni Unidos Podemos van a poner a quien quieran. Tiene que haber un proceso de negociación aunque sea complejo y arduo, que es el mismo que hubo para aprobar la ley", remacha.

Con la nueva legislación, a priori se regresa a una mayoría de dos tercios para que el Congreso elija a quienes dirijan RTVE. Pero en segunda votación puede bastar una mayoría simple. Por ello, es probable que algunos partidos opten por ponerse de acuerdo. En suma, se repite la cuestión que flota en toda la política española: ¿Optará el PSOE por acercarse al PP o a Podemos?

¿Temen que el PSOE pacte con el PP?

Creo que el Partido Socialista no está en esa dinámica en este momento. El PSOE está dando señales de que quiere llegar a acuerdos con nosotros desde una perspectiva de sensatez política e ideológica. Creo que la militancia del PSOE ha decidido que tiene que haber al frente alguien que pueda llegar a acuerdos para echar al PP o para evitar que el PP haga con las instituciones lo que le venga en gana. Eso se refuerza con el acuerdo que hemos firmado sobre RTVE, va a haber una mesa de negociación permanente con el PSOE, Unidos Podemos y representantes de la sociedad civil. Si se quiere unir otro partido, bienvenido. Esa firma de un documento de Margarita Robles e Irene Montero ponen en valor que el camino del PSOE no va a ser pactar con el PP en RTVE.

Antes de elegir a los consejeros y el presidente, los diferentes grupos parlamentarios tienen que designar a un comité de expertos que valorará las candidaturas para dirigir RTVE antes de que se vote en las Cortes. Un comité que se elegirá de forma proporcional a la representación en el Congreso. Vera no ve problemas para elegir a estos expertos y recalca "el nuevo método despolitiza la gestión" porque "lo que aseguramos con esta ley es que tenga que haber un consenso y ningún partido pueda hacer lo que quiera con la tele pública".

Lo que sale caro es la mala calidad; es decir, si no tenemos contenidos de calidad, unos servicios informativos que despierten credibilidad y fiabilidad, la audiencia cae

Otra cuestión fundamental sobre el futuro de la Corporación tiene que ver con su gestión económica. A la pregunta de si con los nuevos tiempos se podrá evitar el déficit de RTVE, la portavoz de Podemos asegura que "lo que sale caro es la mala calidad; es decir, si no tenemos contenidos de calidad, unos servicios informativos que despierten credibilidad y fiabilidad, la audiencia cae. Y si la audiencia cae empezamos a meternos en un círculo vicioso que también afecta a lo económico".

A su juicio, "el primer paso es la transparencia en las cuentas, porque no sabemos qué está pasando con las cuentas, hay una opacidad impresionante, no sabemos cuánto cuestan los tertulianos que acuden a los programas de actualidad política, no sabemos cuánto cuestan programas como Eurovisión o Masterchef, tampoco determinados sueldos o dietas… y poco a poco, gracias a investigaciones periodísticas, vamos descubriendo que se está haciendo mala gestión económica".

"Primero la transparencia, luego mejorar los contenidos, tercero una partida en los presupuestos que garantice la estabilidad y cuarto nuevas fórmulas de financiación", resume. Una respuesta que entronca con otro de los debates perpetuos sobre la radio y la televisión públicas: si debe volver o no la publicidad.

"No creemos que deba volver porque su ausencia es una seña de identidad de la calle, la gente se ha acostumbrado a ver RTVE y que no haya publicidad. Hay fórmulas para garantizar que la publicidad no vuelva. Ahora bien, si fuera un requisito fundamental para que RTVE sigue adelante, lo tendríamos que estudiar".

La aprobación definitiva de la ley de RTVE, la consiguiente elección de consejeros y presidente y la compleja gestión económica son los retos de Vera en Podemos y del resto de los grupos parlamentarios. Todos ellos han prometido consenso y despolitización. En pocos meses se comprobará si unos y otros cumplen sus promesas.