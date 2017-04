Serena Williams sobre el racismo de Nastase: "No tengo miedo, como tú. No soy una cobarde"

Serena Williams no ha tardado en responder a Ilie Nastase después de los comentarios racistas que el extenista rumano hizo sobre su embarazo el pasado viernes ("Veremos qué color tiene el bebé. ¿Chocolate con leche?"). Lo ha hecho a través de una publicación en su Instagram, donde ha dejado claro que nada ni nadie podrá desanimarla con sus palabras: "No tengo miedo, como tú. No soy una cobarde".

✊🏿 Una publicación compartida de Serena Williams (@serenawilliams) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 12:58 PDT

"Me decepciona saber que vivimos en una sociedad en la que gente como Ilie Nastase puede hacer esos comentarios racistas hacia mí y mi futuro hijo, además de comentarios sexistas sobre mis colegas", dice Williams al comienzo de su texto. "Lo he dicho una vez y volveré a decirlo: este mundo ha llegado demasiado lejos, pero aún tenemos mucho camino por recorrer. Sí, hemos derribado un montón de barreras. Sin embargo, faltan muchas más", continúa.

Después, Serena deja claro que "ni esto ni nada hará que yo deje de irradiar amor, luz y positividad en todo lo que haga. Seguiré liderando y defendiendo lo que está bien". Justo entonces, pasa a dirigirse directamente a Nastase: "No tengo miedo, como tú. No soy una cobarde". Y cita el poema Still I Rise (Y aún así, me levanto), de Maya Angelou: "¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? [...] Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, me levanto".

La número uno del mundo concluye esta suerte de comunicado agradeciendo humildemente a la Federación Internacional de Tenis (ITF) su consideración con respecto a todos los hechos del caso Nastase. El ente tendrá su apoyo total en una investigación que también incluye los insultos a un juez de silla ("¿Cuál es tu puto problema?") y dos rivales ("jodidas putas") en plena eliminatoria de Copa Federación. El hasta ahora capitán de Rumanía, que también insultó a una periodista y se insinuó a la seleccionadora británica, ha sido suspendido provisionalmente.

Nastase: "No me arrepiento de nada"

A pesar de todo, Nastase se mantiene en sus trece. Así lo confirma en una entrevista que concedió al Daily Mirror: "No me arrepiento de nada y me pueden mandar a la cárcel si quieren". Aunque sí reconoció haber "perdido un poco los estribos", afirma que "simplemente estaba intentando promover los intereses de mi jugadora".

"La jugadora inglesa se derrumbó sin pedir permiso para abandonar la pista y admito que fue cuando la llamé puta. Ella intentó mantener al público callado, pero esto no es la ópera. Es un partido. Esta gente quiere convertir un partido de tenis en una película muda", sigue Nastase. Incluso dice que "probablemente este año no me inviten a Wimbledon (fue finalista dos veces), pero realmente no me importa".

"No necesito esta mierda. Tengo 70 años. Ni me pagan por ser capitán del equipo rumano. Me importa una mierda si me multan o no me dejan ser capitán. No hay que olvidar que yo fui número uno del mundo. Si prefieren deshacerse de un número uno, esto no es bueno para el tenis", opina. Nastase también reconoce no saber "por qué hay tanto lío" con sus declaraciones sobre el futuro bebé de Serena Williams. Concluye lanzando una pregunta al aire: "¿Cuál de mis palabras es racista?".