Ilie Nastase sobre el reciente embarazo de Serena Williams: "A ver qué color tiene el bebé. ¿Chocolate con leche?"

Es un exnúmero uno del mundo, ganó el US Open en 1972 y Roland Garros en 1973, conquistó las finales de la ATP en 1971, 1972, 1973 y 1975, fue finalista de Wimbledon en 1972 y 1976 y de la Copa Davis con Rumanía en 1969, 1971 y 1972... Sin embargo, Ilie Nastase no es un buen ejemplo ni en el tenis ni en el deporte. No cuando, a sus 70 años, se refiere al embarazo de Serena Williams, una de las jugadoras más laureadas de la historia, en estos términos: "Veremos qué color tiene el bebé. ¿Chocolate con leche?".

El actual capitán del equipo de Copa Federación de Rumanía realizó estas declaraciones racistas el viernes en Constanza, justo antes de los playoffs de permanencia en el Grupo Mundial II que medían a sus chicas con Gran Bretaña. Han causado tal revuelo que la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha abierto una investigación a raíz de las mismas.

"La ITF no tolera la discriminación ni tampoco un lenguaje o comportamiento ofensivo de cualquier tipo", ha dejado claro la federación en un comunicado. "Somos conscientes de los comentarios que ha realizado Ilie Nastase y hemos iniciado una investigación inmediata para conocer la totalidad de los hechos antes de tomar medidas nuevas y apropiadas", sentencia.

No es la primera vez que las hermanas Williams son objeto de comentarios de este tipo. Sin ir más lejos, en enero la ESPN anunció que suspendía a uno de sus comentaristas por llamar "gorila" a Venus, la mayor de la saga, en plena retransmisión del Abierto de Australia. El periodista se justificó diciendo que había dicho "guerrilla" y no 'gorila', pero igualmente no volvió a retransmitir más durante el torneo.

Insultos en pleno partido

Volviendo a Nastase, la polémica no sólo le acompaña por su valoración del bebé que esperan Williams y el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian (comprometidos desde el pasado diciembre). Este mismo sábado, ha protagonizado un altercado en pleno partido del equipo nacional femenino rumano contra Gran Bretaña.

Todo ocurrió en el segundo encuentro de la eliminatoria, que disputaron Sorana Cirstea y Jo Konta. Según The Guardian, el público supuestamente se volvió en contra de Konta durante el segundo set, lo que llevó a la tenista británica a protestar ante el árbitro. "¿Cuál es tu puto problema?", fue la reacción de Nastase ante el juez de silla, según los testigos. Además, también llamó "jodidas putas" tanto a Konta, a la que hizo llorar, como a la capitana británica, Anne Keothavong.

Nastase "fucking asshole" to match ref, Konta "he called me a fucking bitch" pic.twitter.com/wG6kpj9yUu — Michael 🎾 (@lobwinners) 22 de abril de 2017

Nastase fue expulsado de la pista poco después y, tras un breve paso por las gradas, del estadio, debido a su "mala conducta", en palabras de la ITF. "Su acreditación ha sido retirada y no volverá a tomar parte en la eliminatoria", se añade, incluyendo esto en la investigación abierta en torno a todas las polémicas que ha protagonizado estos días. La número uno del equipo rumano, Simona Halep, tuvo que calmar los ánimos de la grada local mientras Konta se reponía de la tensión acumulada del momento en los vestuarios, lo que llevó a suspender el partido durante unos minutos. Al final, la británica ganó 6-2, 6-3.

Nastase escorted back to the locker rooms pic.twitter.com/4M9Ck4Frng — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) 22 de abril de 2017

La cosa no acabó aquí, ya que, al término del partido, Cirstea acusó a Konta de haber exagerado su reacción. "¿Por qué empezó a llorar y dijo que se sentía amenazada cuando iba perdiendo 3-1? Me han llamado cosas mucho peores por todo el mundo... ¿Sólo por llorar se para el partido? Eso no es justo para mí. Cuando ella volvió a la pista, dijo que lo sentía, así que sabía que exageró. Tú no haces eso, tú te quedas y juegas", concluyó la tenista rumana.

Ataques a una periodista e insinuaciones a la capitana rival

Además de todo esto, Nastase protagonizó otro incidente desagradable con la periodista británica Eleanor Crooks. Le llamó "estúpida" varias veces en plena sala de prensa por haber publicado sus declaraciones racistas sobre Serena Williams. "Este no es el comportamiento que esperas de alguien en su posición y es absolutamente innecesario, especialmente porque él no me discutió la exactitud de lo publicado", reconoció la informadora.

Nastase volvió a arremeter contra Crooks este sábado, mientras salía escoltado del estadio por su incidente con el juez de silla y las rivales británicas. Después de ver a la periodista grabando la escena con el móvil, no dudó en llamarla "fea" en cuanto no hubo cámara de por medio. "Menos mal que había seguridad por allí para evitar que se acercase a mí", declaró la corresponsal tenística de la Press Association.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) 22 de abril de 2017

Para rematar esta serie de comportamientos desafortunados, Nastase le hizo pasar un mal trago a la capitana británica, Anne Keothavong, el viernes. En la misma rueda de prensa en la que salieron a la luz sus comentarios racistas sobre Serena Williams, el extenista tonteó con la seleccionadora de Gran Bretaña (de origen asiático, por cierto). Le pidió su número de habitación de hotel mientras posaban, poniéndole la mano alrededor de los hombros, y también le reconoció que "nos conservamos bien". ¡A una mujer casada y embarazada de su segundo hijo!

De ahí que no sorprenda que Keothavong condenase el mal comportamiento de su homólogo rumano este sábado. "No voy a repetir lo que ha dicho él porque es un lenguaje inapropiado para cualquiera que hable con otra persona", aseveró. Definitivamente, no ha sido un buen fin de semana para Ilie Nastase, al que el carácter polémico que ya le caracterizó raqueta en mano le ha vuelto a jugar unas cuantas malas pasadas en la parcela técnica.