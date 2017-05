Nicky Hayden sigue en estado crítico y no puede ser sometido a una operación en el cráneo

El piloto de motociclismo estadounidense Nicky Hayden, campeón del mundo de MotoGP en 2006, se encuentra en estado crítico y sus condiciones no han mejorado después de que fuera atropellado este miércoles por un vehículo cuando circulaba en bicicleta en la provincia de Rimini, en el norte de Italia. "Las condiciones de Nicky Hayden son críticas, no han mejorado. El piloto está muy débil para someterse a una intervención quirúrgica", señaló en un comunicado el Hospital Maurizio Bufalini de la ciudad italiana de Cesena, en el que permanece ingresado.

El personal sanitario de este centro especializado en trauma ha explicado que "el problema más serio es el hematoma craneal" y ha informa de que tuvo que ser sometido a reanimación en la unidad de cuidados intensivos. El actual piloto de Superbikes, certamen en el que compite con Honda, fue atropellado este miércoles por un coche cuando se encontraba junto a un grupo de ciclistas amigos; el golpe fue tan fuerte que cayó sobre el capó y rompió el parabrisas antes de precipitarse sobre el asfalto.

El suceso se produjo en una carretera entre las localidades de Riccione y Tavoleto, cerca de San Marino y también próximo a su lugar de residencia. El Peugeot que atropelló a Hayden era conducido por un joven de 30 años, vecino de la localidad de Morciano di Romagna, que resultó ileso. Pierpaolo Marullo, comandante de la Policía Municipal de Riccione, confirmó que en el momento del accidente Hayden "no iba en grupo, circulaba solo", en declaraciones a la 'Gazzetta dello Sport'.

El año pasado Hayden sustituyó a dos pilotos de Honda por lesión de ambos: disputó el GP de Aragón en lugar de Dani Pedrosa y el GP de Australia en sustitución de Jack Miller. Desde ese mismo año 2016 participa en el Mundial de Superbikes, por lo que la actual era su segunda temporada en esta categoría.

El Mundial de Superbikes, a través de su cuenta de Twitter, ha apoyado a Hayden, mandando su apoyo. "Le enviamos nuestros mejores deseos, ponte bien pronto, Nicky!". Otros pilotos y compañeros también desearon una pronta recuperación al piloto estadounidense.

Following a cycling incident this afternoon, we are sending our best wishes to @NickyHaydenGet well soon, Nicky! pic.twitter.com/kLuj01WYYi