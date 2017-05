Jorge Lorenzo cierra bocas con su primer podio en Ducati

Como Valentino Rossi en su día, ha necesitado el mismo periodo de tiempo para estrenarse en el podio con Ducati. En su cuarta carrera con la fábrica de Borgo Panigale, el piloto italiano subió al tercer escalón del podio en Le Mans en 2011. Jorge Lorenzo también ha necesitado cuatro citas para volver a saborear el champán de los campeones después finalizar tercero en el circuito de Jerez, donde la marca italiana no conseguía un podio desde hacía seis años cuando Nicky Hayden terminó tercero en 2011.

No ha sido un camino fácil para Lorenzo y todavía le falta tiempo para completar su adaptación a la GP17, pero es una recompensa a su tozudez y perseverancia después tener que escuchar las críticas de sus propios compañeros de parrilla y de ex pilotos como Loris Capirossi, miembro de Dirección de Carrera en representación de Dorna.

“Mucha gente ha puesto en duda que un piloto fino como yo pudiera ser competitivo con la Ducati e incluso lo han calificado como imposible. Capirossi y Crutchlow me han criticado en ese sentido. Han dicho que no era posible que lo consiguiera y al final en la cuarta carrera hemos hecho podio. Se lo dedico a los que hablan más de la cuenta. Hemos demostrado que en el futuro se pueden conseguir victorias”, lanzó el piloto español tras otorgar a la marca italiana el centenar de podios en MotoGP.

Lorenzo completó la primera vuelta en la octava posición –la misma en la que tomó la salida- y tres giros después dio buena cuenta de las dos Yamaha tras una maniobra impecable. Después superó a Andrea Inannone mientras Cal Crutchlow sufría una caída, una situación que le llevó a la cuarta plaza tras Johann Zarco. Fue en el duodécimo giro cuando, tras un breve mano a mano, se deshizo del rookie francés para mantenerse en las plazas del podio hasta el final.

“Las primeras vueltas han sido demasiadas locas para mí. Quizá me estoy haciendo mayor o no estoy acostumbrado a tener que estar pendiente de los demás porque siempre tenía la suerte de salir desde la pole o desde la primera línea. Con tanta igualdad y con tantos pilotos novatos y con ganas, tienes que ir atento. He estado a punto de caerme en alguna ocasión y me he tocado dos o tres veces. Es difícil y tienes que estar con los cinco sentidos puestos”, narró el piloto español, que pide a su equipo no lanzar las campanas al vuelo y mantener los pies en el suelo.

“No hay que cometer el error que tuvimos en los meses antes de empezar o en la presentación del equipo, cuando se dijo que este año había que ganar el título. Se ha visto que necesitaba un poco más de tiempo de lo esperado. Con lo cual, no por ser Mugello y tener una recta se tiene que dar por hecho que vamos a conseguir una victoria. Todavía tenemos que mejorar muchos puntos débiles, sobre todo con neumático gastado porque a la moto le cuesta girar. Me ha ayudado mucho el hecho de que Jerez es talismán para acabar en el podio”, razonó después de proclamar que su podio con la Ducati es más importante que cualquier victoria con Yamaha.