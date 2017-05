Nicky Hayden, en estado muy grave tras ser atropellado por un coche mientras circulaba en bicicleta en Italia

Nicky Hayden, campeón del mundo de de MotoGP en el año 2006, ha resultado herido muy grave tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta en Italia.

El piloto estadounidense, actualmente en el Mundial de Superbikes, sufrió un fuerte golpe que incluso destrozó la luna del coche que le atropelló, un vehículo de la marca Renault, según informa el medio italiano 'Rimini Today'. Golpeó primero en el parabrisas del coche antes de caer al suelo.

Hayden fue rápidamente trasladado al hospital más cercano y según los primeros datos sufre un politraumatismo craneal y torácico.

El suceso se ha producido en una carretera entre las localidades de Riccione y Tavoleto, cerca de San Marino. Nicky Hayden, de 36 años, fue campeón del mundo de MotoGP en 2006 con el equipo Repsol Honda y hasta el año pasado disputó pruebas del Mundial de esta categoría.

El Mundial de Superbikes, a través de su cuenta de Twitter, ha apoyado a Hayden, mandando su apoyo. "Le enviamos nuestros mejores deseos, ponte bien pronto, Nicky!". Otros pilotos y compañeros también desearon una pronta recuperación al piloto estadounidense.

Following a cycling incident this afternoon, we are sending our best wishes to @NickyHaydenGet well soon, Nicky! pic.twitter.com/kLuj01WYYi