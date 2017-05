A sus 38 años, ha comenzado el periplo europeo del campeonato del mundo liderando la general de MotoGP y es el único piloto que no se ha bajado del podio desde que se inició la temporada. Con seis puntos de renta sobre su compañero de equipo y 18 sobre Marc Márquez, Valentino Rossi ni se plantea la jubilación después de 22 campañas en activo y tras haber visto pasar por delante de él a varias generaciones de pilotos.

Il Dottore tiene contrato en vigor con Yamaha hasta el final de la campaña 2018, pero él quiere correr hasta que se sienta competitivo. De momento, lo está demostrando.

“Lo importante es que Yamaha esté de acuerdo y me dé una moto. Yo quiero correr hasta que sea competitivo, porque me gusta y me divierto. Tengo dos años de contrato y ya es un periodo larguísimo. El año que viene, durante la temporada, decidiré junto con Yamaha qué hacer”, ha manifestado el piloto italiano después de que Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, le haya ofrecido trabajo para cuando se retire.

El máximo mandatario de la empresa que gestiona el campeonato del mundo de MotoGP ha desvelado que la plaza que queda por cubrir en la categoría reina para completar una parrilla de 24 motos está reservada para él en el momento que se retire de la competición.

“Lo que queremos es que Valentino forme parte activa del campeonato. Se quedará aquí y ya está hablado con él. Sabe dónde estamos y nosotros qué es lo que le gusta. ¿Si tendrá un equipo? Pues si quiere, sí. Nosotros no concederemos ninguna licencia más en MotoGP a excepción de que Vale nos la pida”, aseguró recientemente Ezpeleta en declaraciones a Motorsport.

Rossi ha reconocido el ofrecimiento del CEO de Dorna pero, de momento, por su cabeza no pasa ni la retirada ni crear un equipo en MotoGP. “Ezpeleta también me lo ha dicho a mí. Le doy las gracias, pero ahora mismo no me interesa hacer una escuadra. Dentro de 10 años, cuando sea más viejo, quién lo sabe. Me gustaría más concentrarme en mis jóvenes del FIM CEV, Moto3 y, como máximo, Moto2”, ha asegura el piloto italiano de Yamaha, que no está dispuesto a cambiar su estilo de vida porque ama las carreras.