Las polémicas declaraciones machistas de Bilardo: "Hay chicas que incitan a la violación"

Las declaraciones de Carlos Bilardo, el seleccionador que llevó a Argentina a ganar en México su segundo Mundial, en 1986, en las que vinculó la violencia contra las mujeres con la ropa "provocativa" que visten causaron una fuerte polémica en un país donde se comete un feminicidio cada 18 horas.

"Estoy contra la violación, estoy contra todo, pero hay mujeres que visten bien y hay mujeres que son provocativas", aseguró Bilardo este domingo en una entrevista con el canal América 24 en las que aseguró que peleó durante "mucho tiempo" contra "la vestimenta de la mujer".

"En la playa sí, que vaya como quiera. En una calle, no se puede ir como quiera. Hay chicas jóvenes que incitan a eso, que usan polleritas (faldas) por acá, se agachan a buscar un papelito y se le ve la bombacha (bragas)", apuntó el extécnico de la Albiceleste tras ser consultado por los frecuentes abusos cometidos contra las mujeres en Argentina.

Bilardo consideró que tienen que vestirse "mejor" e hizo hincapié en que no sirve con la educación o la psicología para detener a los "muchos violadores" que hay porque aunque "no tienen derecho" a tocar a una mujer, es "lógico" que algunos no sean capaces de evitarlo. "Yo voy en el colectivo y veo una señora, una mujer, una joven, que lleva el corpiño (sujetador) por debajo de los pezones y la miras. ¿Cómo no la vas a mirar?", afirmó.

Las declaraciones de Bilardo despertaron una fuerte polémica entre la sociedad del país austral, donde al menos 58 mujeres fueron asesinadas sólo en los dos primeros meses del año, según cifras de organizaciones sociales.

En su cuenta en la red social Twitter, la titular del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Raquel Vivanco, repudió sus palabras y exigió que se retracte al considerar que fomentan "la cultura de la violación" y la violencia contra las mujeres. Por su parte, la productora y periodista de espectáculos Laura Ubfal calificó al exentrenador de "ignorante" e hizo hincapié en que la violación "NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA (sic) es la culpa de la víctima".