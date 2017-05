Cristiano ha marcado en Champions los mismo goles que el Atlético en 20 años

No estaba fino, parecía que no era su noche y que el Bayern le estaba secando pero era Champions y era Cristiano. Pasó lo de siempre. Tres goles del portugués para alcanzar los 100 tantos en la máxima competición. Precisamente en la misma noche que el Atlético de Madrid alcanzaba esa misma cifra desde que existe la Champions League con este nombre. Es decir, el próximo rival de Cristiano ha anotado los mismos tantos que él en los últimos 20 años. Cifras que demuestran el dominio del portugués y el mérito del Atlético en los últimos años. Uno se ha convertido en leyenda, otro se ha instalado en la élite pero a no contar con un historial de equipo grande hasta hace muy poco.

El depredador de las noches europeas

85 goles y 29 asistencias en 85 partidos de Champions con el Real Madrid. Desde que Cristiano decidió aceptar la propuesta blanca sus cifras no han parado de crecer. Cierto que Sir Alex Ferguson ya se había dado cuenta del potencial del luso acercándole al área, pero no fue hasta su llegada al Real Madrid cuando sus cifras alcanzaron su máximo nivel. Más de un gol por partido, pulverizando récords que parecían reservados al fútbol de Di Stéfano, Puskas o Eusebio. En total 100 goles y 38 asistencias en 137 participaciones en la máxima competición continental.

Un goleador total que más allá de su diestra también ha demostrado ser poderoso en el juego aéreo y con su pierna menos buena: 68 goles con la derecha, 15 con la izquierda y 17 de cabeza. 16 tantos desde fuera del área y 84 dentro, cifras que demuestran que aquel extremo que abusaba de los regates y de las conducciones individuales en realidad iba a decidir títulos en el papel de rematador.

Destacar que esta explosión como madridista tiene como actores secundarios a jugadores como Marcelo, Bale y, en especial, a Benzema, quienes han entendido el papel de Cristiano y le han buscado en las acciones de peligro. Nada anecdótico que los tres sean sus máximos asistentes en Champions.

La evolución de su idilio con la Champions

Los inicios de Cristiano Ronaldo en la Champions League parecían de todo menos esperanzadores. Tardó 27 partidos en anotar su primer gol en esta competición cuando marcó el 4-0 en un choque contra la Roma que acabó 7-1. Parece mentira que en las tres primeras ediciones que participó fuera incapaz de estrenarse. Su primer título llegó con sus primeras noches importantes como delantero: la 2007/08 cuando jugó como referencia incluyendo la semifinal contra el Barcelona –donde falló un penalti- y la final donde anotó el único gol de su equipo. Pero cuando llegó a Madrid todo cambió, no era el ‘9’, pero sí el hombre que mezclaba la libertad de movimientos y la responsabilidad para definir. Y comenzó a brillar como nunca. En su primer año de blanco anotó 1,4 goles por cada 90 minutos, el doble de su mejor registro en Manchester.

Su cima llegó el año de la Décima cuando batió el récord de más goles en una edición de la Champions anotando 17 tantos en 11 partidos. Los mejores días de la BBC como conjunto. Ahora, aunque lejos de esas noches europeas, Cristiano sigue demostrando su grandeza, desde un papel más estático y menos regular pero con la sensación de que no hay nadie como él capaz de decidir el día clave pese a no estar bien.

La comparación Cristiano – Atlético: lejos de la realidad

Cuando Cristiano aún estaba calentando motores contra el Bayern, en Leicester el Atlético evitaba cualquier amago de remontada inglesa. Un cabezazo de Saúl, que no sabe marcar un gol feo en Champions, demostraba que los de Simeone son un grande más en Europa. Ese testarazo del canterano colchonero suponía el gol número 100 del Atlético de Madrid en Champions League (puntualizar que no se contabilizan los de la antigua Copa de Europa, sólo desde el cambio de nombre y formato). Poco después Cristiano sentenciaba la eliminatoria alcanzando los 100 tantos en Champions.

Este dato que se puede leer como un menosprecio para el cuadro rojiblanco en realidad demuestra el mérito del proyecto del Cholo. Un equipo que, pese a aquella final perdida en Bruselas en 1974, apenas contaba con un bagaje importante en la máxima competición europea ha necesitado muy poco tiempo para asentarse entre los más grandes. En tres de las últimas cuatro ediciones ha alcanzado al menos las semifinales, un logro que sólo Real Madrid y Bayern pueden presumir.

De hecho, si comparamos el registro de Cristiano y del Atlético el balance es favorable al portugués: si sumamos los goles en Champions de toda la plantilla actual del Atlético suman 67 tantos por los 100 del luso. Aún así, la realidad es que pocos rivales son más correosos y experimentados que el cuadro colchonero. Un grupo que pese a no tener cifras cercanas a las del astro madridista lleva años demostrando su experiencia en eliminatorias. Quizás por eso Cristiano sólo les ha anotado un tanto en Champions. Zidane necesitará del gran depredador de las noches europeas para eliminar a sus vecinos. No será fácil aunque comparando los datos sí lo parezca.