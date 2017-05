Las razones por las que esta vez el Atlético sí podría eliminar al Real Madrid

El Madrid, rezan las apuestas, es favorito: es el vigente campeón, le ha ganado siempre en Champions a los colchoneros, llega como líder de la Liga, tiene mejor plantilla (y de más valor, aunque algunos no lo quieran ver) y más experiencia. Es decir, basándose en un pensamiento racional, el equipo de Zidane debería estar en Cardiff. Sin embargo, también hay razones para pensar lo contrario. Bien lo sabe el Atlético, que antes de que llegara Simeone, había participado cuatro veces en los últimos 35 años en la máxima competición europea. Y ahora, en cambio, lleva cuatro presencias consecutivas: dos finales (2016 y 2014), unos cuartos (2015) y, de momento, este curso, unas semifinales. Por tanto, ¿por qué no conseguir la clasificación y dejar en la cuneta al eterno rival?

PRECEDENTES PARA LA ESPERANZA

El Real Madrid ha ganado siempre en Champions. Sí, eso es verdad. Como también lo es que tiene 11 Copas de Europa. A estas alturas, nadie lo va a negar. Sin embargo, el Atlético tiene algunos precedentes a los que acogerse: la Copa del Rey conquistada en Chamartín en 2013 con un gol de Miranda en la prórroga (1-2), la clasificación para las semifinales de Copa en 2015 (2-0 en el Calderón y 2-2 en el Bernabéu) y la Supercopa de España de 2014 (1-1 en el feudo blanco y 1-0 en el estadio del Manzanares). Ese historial le sirve a Simeone (y al aficionado rojiblanco) para creer que es posible la clasificación para Cardiff. ¿O alguien se atreve a decir lo contrario?

NÚMEROS FAVORABLES EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Simeone, desde que llegara, no sólo ha conseguido equilibrar el derbi, sino también contar con una estadística favorable en sus visitas al Santiago Bernabéu: cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Y sobre ese escenario, donde empató esta temporada (1-1, con gol de Griezmann), comenzará esta eliminatoria de Champions League. Con un objetivo claro: no encajar gol. Ese es el deseo del Atlético, que no va a arriesgar en su propuesta en Chamartín. Saldrá a defender el resultado, a esperar y a intentar dejar la eliminatoria abierta para poder sentenciarla en el Vicente Calderón.

El Atlético, desde aquel infausto 12 de diciembre, cuando cayó contra el Villarreal (3-0), no ha vuelto a perder fuera de casa, acumulando 15 salidas consecutivas sin perder (con ocho victorias y siete empates). De hecho, desde entonces sólo ha sufrido cuatro derrotas, todas ellas en el Vicente Calderón: contra el Barcelona (ambas por 1-2), ante Las Palmas (2-3, en los octavos de final de la Copa, con la eliminatoria sentenciada) y, de nuevo, frente al Villarreal (0-1). Es decir, paradójicamente, es posible que disputar la vuelta de Champions en casa no sea la mejor idea. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Atlético, en sus desplazamientos, ha sido capaz de sacar un buen resultado en Barcelona (1-1, en Copa), Leverkusen (2-4, en Europa) y Leicester (1-1), o la ya mencionada en el Santiago Bernabéu (1-1).

SÓLO UNA DERROTA EN CHAMPIONS

La irregularidad sufrida por el Atlético en Liga durante algunos tramos de la temporada (sobre todo de octubre a diciembre) no ha encontrado su símil en la Champions. En Europa, el equipo de Simeone tan solo ha perdido un partido: contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena (1-0). En total, ha saldado sus enfrentamientos con siete victorias y dos empates. Y lo que es aún más esclarecedor: los rojiblancos no han perdido un solo partido en las dos eliminatorias disputadas: ante el Bayer Leverkusen (4-2 en total) y frente a Leicester (2-1 en total). A esta buena estadística es necesario añadirle 13 goles a favor y tan solo cinco encajados.

EL REGRESO DE GAMEIRO Y LA RECUPERACIÓN DE CARRASCO

Gameiro, que ha estado de baja durante el último mes, ha vuelto con fuerza y apunta a la titularidad. El pasado sábado, en Las Palmas, marcó dos de los cinco goles de su equipo antes de ser sustituido. De ahí, precisamente, que se le señale como uno de los once que partirán de inicio en el Bernabéu. El francés llegará a ese partido como el segundo máximo artillero del equipo y como el más efectivo (suma 16 goles y siete asistencias en 2.226 minutos de juego; es decir, hace un tanto cada 139 minutos). Una buena noticia a la que se le suma el regreso de Carrasco. El belga, lesionado de la clavícula tras el partido ante el Villarreal -“pinta muy mal”, reconoció ese día Gabi-, entrenó con el grupo y se perfila como titular.

LA PROBABILIDAD

Cualquier entrenador de baloncesto, cierto día, podría decir aquello de “no te preocupes por fallar; al final, cuanto más tires, más probabilidad tendrás de meterla”. Pues bien, eso también le vale al Atlético para pensar que esta vez sí puede clasificarse para la final. Se ha enfrentado tres veces al Real Madrid en Champions y ha caído en las tres. Por tanto, alguna vez tiene que cambiar la dinámica. ¿Y por qué no va a ser esta? Pues eso. Otro motivo más para creer.

EL SENTIMIENTO DE EQUIPO

El Atlético llega al partido con las bajas importantes de Vrsaljko y Juanfran; es decir, sin lateral derecho. Por tanto, Simeone tendrá que alinear en esa posición a un jugador que desconoce el rol. En ese orden, podría ser Savic el elegido (tiene experiencia en ese puesto) o la idea más lógica, que pasa por colocar Lucas. Pero, por encima de nombres, Simeone, en la previa, hizo un alegato por el sentimiento de equipo: “Las ausencias son importantes… pero también entiendo que el fútbol es un juego de equipo y, aunque falte alguien, el equipo lo sostiene”.

SIMEONE

El técnico argentino es una razón en sí misma. Él fue quien levantó a este equipo con su llegada, el que lo llevó a derrotar al eterno rival, a ganar una Copa del Rey y la Liga -además de algún título más-, a sumar una segunda Europa League y, sobre todo, a dos finales de Champions. Por todos estos motivos, y muchos más, su lugar en el banquillo asegura que el Atlético va a competir. Puede perder o ganar. Eso, al fin y al cabo, no se puede controlar directamente, pero si de algo puede estar seguro el aficionado rojiblanco es de que su equipo va a luchar. ¿Es razón suficiente? Ya se verá.