El emotivo gesto de Marc Batra con las víctimas del atentado de Barcelona

Marc Bartra marcó el segundo gol del Borussia Dortmund en el primer partido de su equipo en la Bundesliga frente al Wolfsburgo. Recibió la pelota dentro del área, miró a portería y la colocó en la escuadra como si fuera un delantero centro. Sin embargo, eso es lo de menos. Lo de más fue su gesto posterior. El central, canterano azulgrana, celebró su tanto besando su brazalete negro, mirando al cielo y dedicándoselo a todas las víctimas del atentado terrorista del Barcelona acaecido el pasado jueves.

El primer gol del partido lo marcó Pulisic con un disparo seco dentro del área. Así el Dortmund sigue la estela del Bayern e Múnich, que inició la Bundesliga con una victoria sobre el Leverkusen (3-1) con sendos goles de Süle y Tolisso, dos nuevos fichajes, y un último de Lewandowski.

UN GESTO CON MUCHO SIGNIFICADO

La celebración de Marc Bartra no está exenta de significado. El central del Borussia Dortmund, la temporada pasada, resultó herido en la previa del partido de ida de los cuartos de final frente al Mónaco. En dicho partido resultó herido el canterano del Barcelona, pero también algunos policías.

“Fue horroroso, pero estoy aquí. Salimos del hotel, bajamos hacia el bus y yo me monté de los últimos, donde siempre, en la parte de atrás. Estaba hablando con mis compañeros y en un abrir y cerrar de ojos pasamos de la tranquilidad y el silencio a ver mucho humo”, describió entonces la situación el defensa. Y siguió: “Sentí muchísimo miedo, no supe cómo reaccionar. Me quedé paralizado. Vi las caras de mis compañeros y todos gritábamos. Yo estaba en el suelo mareado, con mucho dolor de cabeza, de brazo, no podía moverlo. Pedí que me mandaran a un fisioterapeuta: el brazo me colgaba”.

Posteriormente, tras una recuperación, el jugador volvió a los terrenos de juego a final de temporada y este curso está siendo titular con el Borussia Dortmund. Marcó en su primer partido de este curso en la Bundesliga.