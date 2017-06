Florentino Pérez en su reelección como presidente: "Este club unido es prácticamente indestructible"

Era la puesta de largo del quinto mandato de Florentino Pérez en el Real Madrid pero era imposible regatear en el ambiente el tema más candente en el madridismo los últimos días. El posible adiós de Cristiano Ronaldo del Bernabéu era 'Trending Topic' en todos los asientos y corrillos del estadio blanco, pero no en la boca del presidente.

Florentino regateó a la actualidad y no dijo nada en su discurso inaugural de una nueva legislatura en el Real Madrid. Con el lema 'Seguimos haciendo historia', Florentino Pérez presentó su nuevo proyecto al frente del Real Madrid, el quinto y tercer consecutivo. No ha tenido oposición. Al igual que en 2009 y 2013, los madridistas no han votado porque no ha habido rival para el actual mandatario. Era lógico. Las cosas se han hecho bien en los últimos cuatro años y nadie se atrevió a competir con Florentino en las urnas.

Sabedor del gran apoyo que tiene entre los socios y con tres Copas de Europa en cuatro años bajo el brazo, Florentino explicó las líneas maestras de la próxima legislatura, no muy diferentes a las anteriores. "Este club unido es prácticamente indestructible", afirmó Florentino, que añadió que esa unidad es "esencial para lograr la fórmula de club ganador. La base es la unidad de todos los socios y seguidores".

"Vuelvo a tener el inmenso honor de ser el presidente del Real Madrid. Lo asumo con respeto y devoción. El compromiso es máximo", aseguró el mandatario blanco, que quiso agradecer el cariño y apoyo de socios y seguidores, así como a los trabajadores del club y a su Junta Directiva, que solo cambia en dos miembros.

"Cuando llegué a la presidencia en 2001, nos dieron el trofeo a mejor club del siglo XX. A partir de ahí, un objetivo se convirtió en esencial para mi: que el Madrid también sea nombrado mejor club de este siglo", explicó un Florentino que recordó todos los títulos ganados estos años tanto en fútbol como en baloncesto.

"Nuestra fuerza de hoy debe ser la base para construir un futuro de triunfos. Hemos construido un equipo de leyenda, con los mejores jugadores del mundo, de España, y con un importante protagonismo para la cantera. Es el modelo que hemos heredado de Di Stefano, Bernabeu y Gento", siguió comentando el presidente.

La legislatura que este lunes comienza llegará, salvo desastre, hasta 2021 y a partir de ahí se espera que Florentino deje paso. Ese año tendrá 74 y prácticamente habrá cubierto todos sus objetivos: éxitos deportivos tanto en baloncesto como en fútbol, aunque habrá que seguir refrendándolo en los próximos cuatro años, un nuevo estadio, a estrenar en 2020, y el liderazgo económico y social que ya tienen en el presente.

Hasta entonces, Pérez seguirá siendo el máximo representante del Real Madrid por aclamación popular y tendrá el deber de repetir los éxitos pasados. "Lucharemos por un Madrid que convierta la historia en leyenda", terminó el presidente un discurso muy presidencialista.