Fabien Causeur, el guardaespaldas que amenaza a Rudy Fernández en el Real Madrid

La sección de baloncesto del Real Madrid ya tiene atado a su primer refuerzo de cara a la próxima temporada: Fabien Causeur. EL ESPAÑOL también ha podido confirmar que el escolta francés llegará a la capital española procedente del Brose Bamberg alemán, previo pago de 1,2 millones de euros. Causeur firmará dos temporadas con el conjunto blanco, un compromiso idéntico al que le vinculaba a su actual equipo desde el pasado verano, roto al abonarse la correspondiente cláusula de rescisión (75.000 euros según Encestando). Su fichaje demuestra cuál es la gran preocupación del Madrid de cara a este mercado veraniego: el perímetro.

El protagonismo ofensivo de Rudy Fernández ha decaído hasta límites insospechados. Ahora mismo, su punto fuerte es la defensa, y Pablo Laso (que, por si alguien todavía tenía dudas, seguirá como entrenador) necesita una referencia anotadora del calibre pasado del mallorquín en las posiciones de escolta/alero. Un primer paso para encontrarla es el alta de Causeur, que viene de lograr sus mejores números anotadores en las últimas cinco temporadas: 11,9 puntos por partido en la Bundesliga, 9,9 en la Euroliga. Resultan más que interesantes sus porcentajes en el tiro de dos (60,7% de acierto liguero; 62,5% europeo) y en los triples (43,1%; 34,7%), también desde el tiro libre (75,2%; 77,6%). De hecho, más de uno le compara con KC Rivers: es zurdo, como él, y tiene buena muñeca.

A nivel defensivo, Causeur, de 30 años y 1,96 metros, tampoco presenta malos números. Ha promediado cuatro rebotes en liga y 3,2 en Euroliga, además de 0,6 robos de balón en la competición doméstica, que ascienden a 0,8 en el escenario continental. Si comparamos su actuación en estas facetas con la de Rudy durante la última temporada, el balear sólo le supera en robos (1,2) y acierto en tiros libres (80,6%). También en asistencias (3,1 de media para Fernández por las 2,9 de Causeur en la Bundesliga, 2,2 en Euroliga).

El fichaje de Causeur no sorprende teniendo en cuenta que el Madrid ya le quiso antes. Primero, para suplir a Rudy en el curso 2015-2016, mientras estuvo de baja tras su operación de espalda. Después, el verano pasado, cuando la continuidad de Jeff Taylor quedó en entredicho. Los caminos de ambos jugadores vuelven a cruzarse ahora, con la salvedad de que el alero sueco se quedaría en el club. Según Onda Madrid, va a renovar su contrato por dos temporadas. Eso significa que, con Causeur en nómina, Taylor podría explotar aún más las virtudes defensivas que atesora y que tanto aprecia Pablo Laso.

Causeur también es un viejo conocido de nuestra canasta. Pasó cuatro temporadas en el Baskonia (2012-2016), disputando 214 partidos oficiales (125 en ACB y 89 en Euroliga) y con casi 2.000 puntos encestados. Fue jugador de la jornada dos veces en la Liga Endesa y llegó a asumir la capitanía del equipo. No cabe duda de que dejó un muy buen sabor de boca, aunque con un hándicap, el más preocupante a su respecto: las lesiones. Empañaron su final en tierras alavesas (la espalda; no pudo disputar la Final Four europea de 2016). También su penúltima temporada en el Cholet (fascitis plantar; volvió a tiempo para los playoffs de 2011), con el que fue MVP de la liga francesa en 2012.

Causeur en su etapa en Vitoria. Saski Baskonia

Recibió ese mismo premio en la final de la Bundesliga conquistada hace unas semanas con el Brose, también campeón de Copa este año. En Francia, Causeur ganó la liga en 2010 (finalista en 2011) y se formó en el STB Le Havre (2004-2009). Disputó tanto el Mundial de 2010 como los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la selección absoluta francesa (irá al próximo Eurobasket). Su buena campaña en Alemania llamó la atención del Bayern de Múnich y de otros tres equipos, incluido el Madrid. En su fichaje por el conjunto blanco ha influido sobremanera la recomendación de Andrés Nocioni, que coincidió con él en Vitoria. También el hecho de que su prometida es madrileña. Y, por supuesto, una cualidad valorada como ninguna en la canasta madridista ahora mismo: el carácter.

Langford y Hanga, en la recámara

Con la contratación de Causeur, la línea exterior del Madrid va tomando forma. Además de la ya comentada y probable renovación de Taylor, Santi Yusta regresa tras dos temporadas en el Obradoiro y Dino Radoncic, la nueva perla júnior de la cantera, sube al primer equipo. Aun así, no parece que ninguno de los dos vaya a ser pieza clave del equipo blanco. Sí empieza a ser evidente que Jonas Maciulis está más fuera que dentro de la plantilla. Hay interés ya aireado del Panathinaikos griego, el Zalgiris Kaunas lituano y el Lokomotiv Kuban ruso en hacerse con sus servicios (previa rescisión, porque le queda un año de contrato).

Por eso, hay dos hombres de perímetro que todavía sobresalen en la agenda de posibles fichajes de la canasta blanca: Adam Hanga, más que rumoreado, y Keith Langford, según ha sabido EL ESPAÑOL. El primero, uno de los jugadores más cotizados de Europa por tener un papel fundamental en el resurgir del Baskonia. El segundo, nada más y nada menos que el máximo anotador de la última temporada de la Euroliga, compitiendo en las filas del Unics Kazan ruso.

El problema con este último, al que ya se vinculó con el Madrid en el pasado, es lo caro que saldría: el escolta estadounidense (33 años, 1,93 metros) vale cuatro millones de euros. Eso sí, ahí están los 21,8 puntos que ha promediado este curso, el mejor año anotador de su vida (más 3,4 rebotes y 3,7 asistencias). Ha llamado la atención, por ejemplo, del Panathinaikos y del Milán italiano, en el que Langford ya estuvo entre 2012 y 2014.

En cuanto a Hanga, el gran obstáculo del Madrid es mucho peor que el poderío económico: la NBA. Los San Antonio Spurs tienen los derechos del alero húngaro (28 años, 2,01 metros), pretendido también por el Barça y el Valencia Basket. La franquicia texana le eligió en el Draft de 2011 (puesto 59) y sería la primera opción indiscutible para el mejor defensor de la última Euroliga (11,2 puntos, 4,2 rebotes y 2,4 asistencias de media)… si propusiese unas condiciones dignas.

Ahora mismo, y según Onda Madrid, el contrato ofrecido por los Spurs sería bajo. Hanga ha sido inscrito en el derecho de tanteo, lo que significa que el Baskonia puede igualar cualquier oferta que se le haga llegar si así lo desea. El club vasco llegó a ponerle sobre la mesa a Hanga una renovación por tres temporadas. Si no la acepta, el Madrid estará al acecho.

Hunter y Campazzo peligran

Othello Hunter ha sido uno de los grandes señalados del Madrid, para mal, en el tramo decisivo del año. Empezó su periplo español con muy buenas sensaciones, pero su rendimiento decayó y decayó casi hasta el ostracismo. Apenas dio señales de vida en la Final Four europea y en el duelo por el título liguero, lo cual no ha pasado desapercibido casi un año después de su fichaje. Tanto como para que, en estos momentos, su continuidad corra serio peligro (firmó por dos temporadas y tendría que rescindir su contrato).

Onda Madrid da por hecha el alta del pívot serbio Ognjen Kuzmic, de un perfil defensivo e intimidador muy valorado por el Madrid (27 años, 2,13 metros) y similar al de Hunter. El hasta ahora jugador del Estrella Roja de Belgrado también tiene pasado en España (Unicaja y Joventut de Badalona). Incluso ganó un anillo de campeón de la NBA con los Golden State Warriors en 2015 (eso sí, no jugó ni un encuentro de postemporada por lesión). Viene de promediar 9,4 puntos y siete rebotes por partido en Euroliga (7-4,6 de Hunter entre ACB y Europa) y de ganar un triplete (Liga serbia, Liga Adriática y Copa). También interesa al Barça.

Ognjen Kuzmic en un partido con el Estrella Roja. MN Press

Por otro lado, todavía no se sabe el destino del ala-pívot italiano Nicolo Melli (26 años, 2,06 metros), hasta ahora compañero de Causeur en el Brose. Ha suscitado un interés notable no sólo por parte del Madrid, sino otra vez del Barça y también del CSKA ruso y el Fenerbahçe turco. Este último conjunto parecía el más interesado en él, pero en Estambul están a la espera de ver qué sucede con Ekpe Udoh y Jan Vesely, sus dos puntales interiores. Además, la NBA también anda detrás de Melli, con unas estadísticas de 11,5 puntos y 7,4 rebotes en la Euroliga (8,2-4.9 en la Bundesliga).

Otra información que maneja la radio pública madrileña es la posibilidad de que Facundo Campazzo no vuelva a jugar como local en Goya finalmente. Todo parecía indicar que regresaba, pero, como en los casos de Hanga y Melli, la NBA puede ser un impedimento serio. Además, el base argentino no tiene claro el rol que ocuparía a las órdenes de Laso, sin director de juego suplente tras la marcha de Dontaye Draper, que ya no aparece ni en la web del club. Llegado el caso, Causeur podría ocupar la posición de 'uno'. Él ha sido la llave para abrir una caja de Pandora, la de los fichajes, que todavía tiene mucho recorrido en el Real Madrid de baloncesto 2017-2018.