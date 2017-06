Randolph, esloveno: adiós al problema de extracomunitarios del Real Madrid de baloncesto

CJ Wallace, Jaycee Carroll, Justin Doellman, Marcus Slaughter, Bo McCalebb, KC Rivers... y ahora también Anthony Randolph. ¿Que tienen en común todos estos jugadores (la mayoría norteamericanos), otros tantos y los que a buen seguro vendrán? Los pasaportes. El último en beneficiarse de ellos ha sido el ala-pívot del Real Madrid, recién renovado por una temporada en su equipo y que acaba de obtener la nacionalidad eslovena para poder disputar el Eurobasket en septiembre y, sobre todo, ahorrarle un gran quebradero de cabeza al club blanco.

¿Por qué? Porque, ateniéndonos a la actual plantilla que maneja la sección de baloncesto, el Madrid ya podría utilizar a todos sus jugadores extracomunitarios en la ACB. Hasta ahora, y por la limitación existente a este respecto en la liga, no era así: el conjunto madridista contaba con hasta tres jugadores considerados foráneos (el propio Randolph, Gustavo Ayón y Trey Thompkins) y se veía obligado a descartar a uno de ellos en cada jornada de la competición doméstica. No así en la Euroliga, que no impone límites en cuanto a las fichas extranjeras.

Con Randolph nacionalizado esloveno, el Madrid tiene sólo dos jugadores sin pasaporte europeo a día de hoy: Ayón y Thompkins. El movimiento vendría a anticipar la continuidad del segundo, algo que dejó entrever en su Instagram hace días al subir una foto acompañada del siguiente texto: "Until next year (Hasta el año que viene)... y NADA MÁS... #Equipo". La más que probable nacionalización como españoles de Facundo Campazzo (en trámites) y Ayón (ni lo confirmó ni lo desmintió en conversación con este periódico) también aliviaría el calvario de los extracomunitarios.

Until next year... y NADA MAS... #Equipo Una publicación compartida de Trey (@treythompkins) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 2:31 PDT

Eslovenia pasa a tener como seleccionable a uno de los jugadores estadounidenses con más cartel en el Viejo Continente. De hecho, el técnico de su equipo nacional, Igor Kokoskov, ya ha incluido a Randolph en la preselección de 30 jugadores que maneja para el Europeo. Un torneo al que sorprendería mucho que no fuese y en el que coincidiría con Luka Doncic, compañero suyo en el Madrid y también debutante en la absoluta eslovena.

"Estoy orgulloso de tener la oportunidad de jugar con Eslovenia. Es un nuevo gran desafío en mi carrera. Lo haré lo mejor posible para justificar la confianza mostrada por la Federación y el entrenador", ha declarado Randolph. El presidente del baloncesto esloveno, Matej Erjavec, se ha expresado en términos parecidos: "Es un gran activo para nuestro equipo, ya que juega en una posición en la que no tenemos muchos jugadores [...] Estamos seguros de que justificará nuestra confianza. Le queremos a largo plazo". Pero no nos engañemos: el gran triunfador con esta jugada maestra es, en última instancia, el Real Madrid.