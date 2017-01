El Barça expedienta a Joey Dorsey por culpar a los médicos de obligarle a jugar lesionado

El Barça suma y sigue. Después de anunciar la destitución del director de relaciones institucionales de la sección de fútbol, Pere Gratacós, por unas declaraciones sobre Messi, ahora llega una medida polémica de la sección de baloncesto. Un post del interior norteamericano Joey Dorsey en Instagram, en el que acusa a los médicos del club de forzarle a jugar lesionado, ha llevado a la entidad a abrirle un expediente disciplinario, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Dentro del reglamento interno del Barça se contemplan distintas sanciones, aunque no ha trascendido si se aplicarán en este caso.

El texto aclaratorio que hizo público Dorsey no puede ser más contundente: "El año pasado me desgarré casi todos los ligamentos del tobillo derecho jugando el Top8 de la Euroliga contra el Lokomotiv. El médico del equipo me dijo que sólo era un mal esguince y me empujaron a volver e intentar jugar".

El relato continúa con el jugador confesando que "ya fue demasiado tarde cuando me dijeron que tenía un edema alrededor de los tejidos blandos, provocando que el pie se me entumeciera y que mi temporada terminase". El enfado de Dorsey no se queda ahí, ya que habla de "la temporada más dura de mi carrera, intentando jugar lesionado y sin ser capaz de estar a mi mejor nivel".

Tanto es así que el '6' azulgrana reconoce que "alguna vez estuve a punto de salir de un partido porque la lesión estaba afectando a mi juego y a mi mentalidad". Además, "el equipo no me dejó descansar hasta que estuviese bien para volver a ser el Todopoderoso Dorsey".

Afirma que cuenta todo esto "para dar las gracias a mis fans, que me han estado mandando mensajes directos y correos para mantener altos mis ánimos". "Sin vuestras palabras, habría abandonado, pero he estado dejándome el culo día y noche para ayudar a este equipo a competir por todo otra vez. El Todopoderoso Dorsey está de camino", se despide.

Let Me Clear The Air By Saying This, Last Year I Torn Almost Ever Ligament In My Ankle Playing In The Top Of Eight @euroleague Against Lokomotiv The Team Doc Told Me It Was Just A Bad Sprains So They Pushed Me To Rush Back An Try To Play, Not Telling Me Until It Was To Late That I Had Edema Surrounding The Soft Tissue Causing Numbness In My Foot An That My Season Was Over. This Season Has Been The Hardest Of My Career Trying To Play Injured An Not Being Able To Play To The Best Of My Abilities, Yes At Times Doing The Season I Was Ready To Walk Away From The Game Because The Injured Was Effecting My Game An Mentality I Giving Up On Myself Cause The Team Wouldn't Let Me Sit Down Until I Was Sort Healthy An Back To AlmightyDorsey. I Say That To Say This I Want To Thank My Fans That Have Been Sending Me DM's An Mail To Keep My Spirits High Without Your Words I May Gave Up But I've Been Working My Ass Off Day An Night To Help This Team Be A Contender Again. ❤️💙💛AlmightyDorsey Is Coming🙌🏾 Un vídeo publicado por Joei Dorsey (@badassjoei) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 5:46 PST

Sin duda, no está siendo una temporada nada sencilla para Dorsey, uno de los jugadores más señalados en la crisis de este Barça. El equipo está sumido en una irregularidad especialmente sangrante en la Euroliga (balance de 7-10, fuera de los playoffs en estos momentos), y el exNBA vive bajo una lupa constante. Su rendimiento está bajo sospecha hasta para su propio entrenador, Georgios Bartzokas, que declaró que "tiene que jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo hasta ahora" esta misma semana. También ha salido a la luz el interés del conjunto catalán por hacerse con algún nuevo refuerzo en la pintura tras el experimento fallido con Jonathan Holmes.

Los números también confirman que, como dice Bartzokas, Dorsey "tiene que mejorar física y mentalmente". Aunque es el segundo mejor reboteador y taponador de este Barça (5,9 rebotes y 0,4 tapones de media entre ACB y Euroliga), también es uno de sus peores anotadores (4,6 puntos de promedio). Para más inri, no aparece en lugar destacado en ninguna estadística nacional ni europea, lo que da buena cuenta del bajón por el que atraviesa. El mismo que le ha llevado a explotar en las redes sociales y a recibir la correspondiente reprimenda por parte de un club del que, si las cosas no mejoran, podría estar más fuera que dentro.