Feliciano López ofrece su ayuda a Fonsi Nieto para lograr la custodia de su hijo

UNIDOS CONTRA SU EX

Alba Carrillo (31 años) sigue de vacaciones en el paraíso junto a su novio mientras sus exparejas planean lo que se convertirá en el nuevo infierno de la modelo en su vuelta a España. Cuando parecía que la resaca del mediático incidente en la final de Supervivientes que tenía como protagonista la presencia de Lucas (5), el hijo de la modelo y Fonsi Nieto (38), sin el consentimiento de su padre había llegado a su fin, el DJ toma una decisión crucial que cambiará su relación con las Carrillo para el futuro.

El expiloto de motociclismo ha puesto a trabajar a su bufete de abogados para que dediquen el mes de septiembre a documentarse y tratar todo lo necesario para que pueda solicitar ante el juez la custodia exclusiva de su hijo. Así lo hizo saber este lunes Kiko Matamoros (60), gran amigo del deportista, que aseguró que esa ha sido una decisión meditada que Fonsi ha tomado tras lo ocurrido en estos meses de verano con su exsuegra, que han supuesto la gota que ha colmado el vaso después de "seis años aguantando".

El verbo que ha utilizado el colaborador sobre la postura del sobrino de Ángel Nieto es el de "pelear", algo que hará "a partir del mismo día 1 del próximo mes" para que Lucas esté a su cargo cuanto antes. Esta noticia ha pillado a Alba a miles de kilómetros, pero su madre, Lucía Pariente (54) se enteró de la noticia por boca del marido de Makoke (47) y entró por teléfono en Sálvame aunque no dio declaraciones sobre el asunto en cuestión porque antes quería tener conocimiento del proceso.

Además, en esta ocasión, Fonsi Nieto contará con el apoyo de un tercer implicado que no ha hablado hasta ahora pero que, según Matamoros, estará a disposición del DJ para su lucha por la custodia del pequeño y no es otro que Feliciano López (35). El exmarido de Alba ofrece su visión de lo vivido junto al 'dúo Carrillo' en los once meses que duró el matrimonio entre el tenista y la maniquí, periodo en el que tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con el menor.

Feliciano juega al tenis con el pequeño Lucas, bajo la atenta mirada de Alba. Gtres

El expiloto aseguró hace un mes, tras la final de Supervivientes y el problema de la presencia de Lucas en el programa, que "tenía una seria conversación pendiente con Alba". En vista de las dificultades de comunicación que tuvo la abogada Teresa Bueyes con su clienta y el trágico fallecimiento de Ángel Nieto así como la visita de la modelo al plató de Sábado Deluxe, la expareja no se ha podido sentar a dialogar y Fonsi ha tomado la firme decisión de ir por la vía judicial.

En caso de que el DJ consiga la custodia exclusiva que desea, Alba solo podría ver su hijo en fines de semana esporádicos y en vacaciones. Un tiempo muy limitado que la modelo luchará con uñas y dientes para que no sea así y pueda seguir gozando de la compañía de su 'pequeño del alma'.