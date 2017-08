Fonsi Nieto: “No tengo miedo a Alba. Voy a por todas”

“Estoy harto. Ya no puedo más. He dado todas las oportunidades y me han tomado por tonto. Se acabó. Voy a por todas”. Así de tajante se muestra el ex piloto y Dj, Fonsi Nieto al ser preguntado por JALEOS el motivo que le ha llevado a decidir pedir la custodia exclusiva de su hijo, Lucas, fruto del matrimonio con Alba Carrillo.

El expiloto Fonsi Nieto Gtres

Fonsi, no quiere dar más detalles por respeto a la justicia. Para él lo más importante es la tranquilidad y estabilidad de su hijo. Sin embargo, este medio ha hablado con una persona muy cercana a Fonsi que nos da aún más luz a todo este embrollo. “Él ha hecho todo lo posible por no llegar a este tema. Muchas veces pedía a Alba que no fuera a contar estos temas a la televisión. Incluso ha participado de tardes en el parque con Alba y su suegra para que el niño los viera juntos. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido cuando Fonsi ha vuelto a ver su hijo después de pasar unas vacaciones con su madre. El niño llegó ‘asalvajado’, con formas y modales que no tenía, al menos, durante los tres meses en los que vivió con el padre”, nos relata esta fuente conocedora de la situación actual.

En este sentido el piloto cuenta con documentación e información que no dejarían bien a Alba Carrillo. “Fonsi tiene informes médicos y de los psicólogos del colegio en los que se dice cómo ha sido el comportamiento del niño cuando ha estado con su madre y cuando ha pernoctado con su padre. Por ejemplo, estando con su madre, el pequeño faltó a clases al menos 21 días. Sin embargo mientras ha estado los últimos tres meses con el padre no ha faltado ni un día...”, asegura esta persona.

Según informan a este medio, la comunicación entre la pareja es nula. “No ha habido, no hay y no habrá comunicación. Ahora todo se verá por la vía legal” ha dicho el piloto a su entorno. Y es que la modelo, según nos confirma esta fuente, ni siquiera le llamó o mandó un mensaje cuando falleció Ángel Nieto, tío de Fonsi.

Alba Carrillo, con Lucas, el hijo que tiene con Fonsi Nieto. Gtres

Respecto a la intención de Alba Carrillo de pedir una prueba pericial al considerar que Fonsi no está en condiciones de tener a su hijo por su estilo de vida, desde el círculo cercano del Dj son contundentes: “Fonsi no tiene miedo. Tal vez debería ser Alba quien debería tener resquemor si él decide pedir algún informe sobre su forma de vida. A lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. De hecho, el pequeño estuvo prácticamente todo el verano pasado encerrado en casa con las persianas bajadas porque su madre estaba ‘deprimida’. Fonsi no solo puede demostrar que su agenda laboral, que es sólo los fines de semana, es compatible con la educación del niño, sino que tiene una familia estable. Algo fundamental para el menor”.

Lista de testigos con familiares de Alba

Como el propio Fonsi ha declarado a este medio, “va a ir a por todas”. Es algo que tiene muy claro y una vez que ha tomado esta decisión no va a parar. Así, según confirman a JALEOS, va a presentar una lista de testigos para que declaren acerca de lo que ellos han visto y vivido en primera persona. Esta lista incluye no solo a amigos de la pareja y vecinos, sino también a familiares de Alba y personas de su entorno con los que ha hablado ya el expiloto y de los que ha recibido testimonios sorprendentes. Hasta el mismísimo Feliciano López le ha ofrecido todo su apoyo y se ha puesto a su disposición para aportar su propia vivencia acerca de cómo Alba ha criado a su hijo durante el tiempo que estuvieron casados.

Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente Gtres

Incluso, según ha podido saber este medio, Teresa Bueyes, exabogada de Alba, habría enviado un mensaje a Fonsi en el que le pedía que “por favor saca al niño de esa casa”.

Para Fonsi, definitivamente, la mayor responsable de todo esto es Lucía Pariente, la madre de Alba. Es más, hubo un momento en el que el propio Fonsi tuvo que pedir a su entonces mujer que su madre saliera de la casa familiar puesto que la situación era imposible. Según personas cercanas a la pareja era muchas las discusiones entre madre e hija que, lamentablemente, el niño tenia que compartir.

Finalmente, EL ESPAÑOL ha podido saber que a partir de Septiembre Fonsi no sólo llevará a los tribunales a la madre de su hijo sino que también se querellará en contra de todos los medios escritos y audiovisuales, que han atacado su persona. La guerra no ha hecho más que comenzar y ya están en marcha las primeras de las batallas.

