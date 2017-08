Alba Carrillo negocia un desnudo tras el no de 'Playboy' a sus pretensiones

A Alba Carrillo (31 años) le ha venido muy bien haber pasado por Supervivientes. Desde que iniciara el combo con su madre Lucía Pariente en televisión, su caché no ha hecho más que aumentar: la top ya no se puede ocultar y está dispuesta incluso a desnudarse. Eso sí, todo tiene un precio. Tras la mediática separación con el tenista Feliciano López (35) y las constantes trifulcas con el padre de su hijo, Fonsi Nieto (38), ahora es carne de reality y de prensa del corazón.

[Más información: Teresa Bueyes abandona a Alba Carrillo: "No quiero que mi imagen se enturbie"]

Tras ser abandonada por su abogada, Teresa Bueyes, la defensora de los famosos, Carrillo tiene ahora otro tema más importante: mostrarse como nunca la habíamos visto antes. Tras volver de Honduras con un sensual bronceado, menos kilos y ganas de estar con su nuevo chico, David Vallespín, ahora tiene un nuevo objetivo: conseguir pactar la cantidad que ella quiere para quitarse la ropa.

Alba Carrillo, para 'Triumph'.

A pesar de haber participado en varios programas tras el regreso de la isla, todavía no ha concedido ninguna exclusiva en papel, aunque sí lo está negociando. Hace unos días, Informalia publicaba que la modelo pedía una cifra superior al millón de euros por un desnudo de cintura para arriba y una entrevista, pero que sus pretensiones son inalcanzables para la publicación.

Ahora, unas declaraciones de la directora de Playboy España a Vanitatis desvelan que Alba les pidió por un posado 40.000 euros. "Nos pidió 40.000 euros limpios, pero luego vimos que tampoco nos daría mucho juego porque nosotros no hacemos entrevistas únicamente de corazón y por lo tanto el precio era muy elevado", ha señalado Yeri Mendoza.

No obstante, no se trata de la misma propuesta. Alba ha tenido dos ofrecimientos distintos. Según ha tenido conocimiento EL ESPAÑOL, la propuesta por la que la modelo solicitaba más de un millón de euros no es de 'Playboy' y tampoco se trataría de un simple posado, sería algo más ambicioso y con mayor proyección. Y aunque la propia Alba lo ha negado, como Neymar negó que se marcharía del FC Barcelona, las negociaciones no están cerradas todavía, aunque la cifra que solicita los representantes de la modelo está bastante alejada de la que la publicación está dispuesta a pagar.

De hecho, la propuesta de 'Playboy' a Alba es más antigua. Se produjo antes de que entrara en 'Supervivientes', según ha tenido conocimiento este medio. Es más, su negativa hizo que se adelantara la portada de Elena Tablada (36). Y es que la edición española de la erótica publicación se encuentra apostando actualmente por perfiles de interés mediático como Ana Obregón, que fue portada a sus 63 años de edad, o la expareja del cantante David Bisbal (38), quien ha acaparado la portada del último número de la publicación. ¿Se convertirá Alba Carrillo en una conejita Playboy?