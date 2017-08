Fonsi Nieto pedirá la custodia exclusiva del hijo que tiene con Alba Carrillo

Fonsi Nieto (38 años) ha dicho basta. Después de que la madre de Alba Carrillo (31), Lucía Pariente, llevara a su hijo Lucas al plató de Supervivientes sin su consentimiento, el piloto anunció su intención de poner demanda en los juzgados de familia para conseguir la guardia y custodia del niño.

Aquello abrió una guerra entre la modelo y el piloto que se calmó momentáneamente después del accidente y posterior muerte de Ángel Nieto. Sin embargo, según ha anunciado Kiko Matamoros este lunes en Sálvame, el DJ pedirá en septiembre la custodia exclusiva de su hijo.

Según los colaboradores, además, Fonsi habría pedido la custodia exclusiva de su hijo y no la compartida ya que en la Comunidad de Madrid se otorgaría antes el primer tipo de custodia que la segunda.

Por su parte, Alba Carrillo ha comentado al programa que, llegados a este punto, tendrá que utilizar unas armas que no ha querido utilizar nunca y pedirá una prueba pericial, ya que “Fonsi no está en condiciones de tener a su hijo”.

No es la primera vez que Alba y Fonsi tienen problemas de entendimiento por el hijo que tienen en común. A finales del pasado año, la modelo pidió al padre de su hijo aumentar la pensión alimenticia de 1.200 a 2.400 euros. Como medida de presión para conseguir su objetivo Carrillo no dejó a Lucas celebrar el 38 cumpleaños de su padre. "Estoy dolido porque es el día más especial del año y no me han dejado estar con Lucas. El asunto está ya en los juzgados", confesó Nieto.

Tras aquello, la expareja llegó a un entendimiento e incluso se llegó a hablar de la posible asistencia de Carrillo a la boda del piloto. Sin embargo, la modelo avisó que no iría a la boda para no restar protagonismo a la novia.

El enlace coincidió precisamente con la participación de Carrillo en Supervivientes, lo que obligó a los novios a posponer su luna de miel para ocuparse de Lucas, el hijo de Fonsi y Alba.

Todo estalló nuevamente después de que su exsuegra llevara a su hijo a los estudios de Telecinco sin su permiso. 'No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a Supervivientes. Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más!'.

