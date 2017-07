Vicky Larraz se desnuda: "El amor se practica fuera y en la cama se remata"

La vocalista de Olé Olé se desnuda. Vicky Larraz (54 años) se ha quitado todo en Primera Línea para contar sus secretos más íntimos. Fue uno de los referentes de la Movida Madrileña y abanderó una generación de potentes mujeres que, con garbo y belleza, conquistó con su sensualidad, pero sobre todo, con su profesionalidad.

La de Olé Olé junto al reportero Torito (imagen cedida por 'Primera Línea').

Aprovechando la reunificación del grupo, la cantante ha caído en las garras de Torito, con el que sus secretos mejor guardados han salido a la luz. No mucha gente lo sabe, pero Larraz trabajó en Miami como presentadora de un programa de cine en el que llegó a entrevistar a Leonardo DiCaprio (42), Robert de Niro (73) o Meryl Streep (68), a la que ni siquiera pudo realizar la entrevista. Y es que la de Olé Olé es tan admiradora de la actriz que rompió a llorar nada más verla.

Vicky Larraz, sensual, durante el reportaje (imagen cedida por 'Primera Línea').

La presentadora no duda en confesarse ante Torito y cuenta abiertamente otro de los conflictos en los que se ha visto envuelta. La cantante Marta Sánchez (51), que le sucedió en Olé Olé, estuvo tergiversando en la prensa diciendo que Larraz le había insultado. "Yo siempre le he retado a que buscara una intervención en directo, no escrita, donde yo le haya insultado", apunta Larraz a la publicación, "nunca hubo hacha de guerra por mi parte". De hecho, y a pesar de que las hemerotecas recogen lo contrario, el año pasado se les podía ver juntas disfrutando por Miami.

Vicky, la picante

Una serie de confesiones que subieron de tono cuando la mítica de los 80 pasó a hablar de sexo; no sin antes revelar que únicamente ha pasado por el quirófano para modificar sus labios.

Vicky Larraz no duda en desnudar hasta el alma para confesarse ante Torito (imagen cedida por 'Primera Línea').

"Me fijo en los ojos de los hombres porque son el espejo del alma", recalca Larraz apuntando también que no soporta la hipocresía y la mentira. Y además, a pesar de lo que muchos puedan llegar a pensar, la cantante nunca ha estado "con hombres una sola noche". Y es que la presentadora es de relaciones largas -ha tenido seis- y todas "han estado dentro de un control y las he podido gestionar".

Vicky Larraz se define como una "mujer apasionada" que tiene muy claras las cosas y sabe cómo se le tiene que conquistar: "Desde la cabeza", apunta; y no desde la cama. "El amor se practica fuera y en la cama se remata, no se empieza".

La sensual entrevista de Torito no podía acabar sin la sesión a la que el reportero tiene acostumbrados a sus lectores y en al que se puede ver a una sexy Vicky Larraz que conquista a la cámara con sus atractivas curvas.