Arévalo acusa a Alba Carrillo de desvalijar la cocina de Feliciano López

El especial de Mi casa es la tuya con Feliciano López (35 años) que se guardó Telecinco en un cajón para sacarlo en el momento más jugoso, como es la final de Supervivientes en la que está Alba Carrillo (30), ha dejado grandes titulares, aunque no de quién se esperaban. Y es que Bertín Osborne (62) no acudió a la cita solo, si no que lo hizo, para sorpresa de muchos espectadores, con su amigo Arévalo (69 años).

Nada más empezar el programa y ver la imagen de los dos invitados en el coche de camino a la casa del tenista varios usuarios de Twitter comenzaron a preguntarse qué hacía ahí Arévalo, pero enseguida se pudo intuir la razón de su presencia. Bertín explicó a su compañero que el deportista "no sabía hacer ni un huevo frito" y fue entonces cuando su acompañante respondió: "El problema de Feliciano en el terreno de la cocina viene de cuando se marchó su ex mujer de su casa. Se llevó todo. Se llevó el microondas, se llevó la termomix, se llevó la batidora... ¡Se llevó hasta un cajón de plástico que había ahí!".

Bertín Osborne y Arévalo, de camino a la casa de Feliciano López.

A pesar del estratégico momento que se ha escogido para emitir el programa, todo apuntaba a que Feliciano no iba a decir nada sustancioso al respecto de la modelo. Así fue. Y por eso, como el presentador tampoco iba a obligar al tenista a decir nada que no quisiese, necesitaban una tercera persona que expusiera el mediático episodio del fugaz matrimonio y ese fue Arévalo.

El humorista comentó también cómo estaba siendo la estancia de Alba y su madre, Lucía Pariente (53) en Supervivientes: "Qué broncas, qué manera de discutir, para hacer una pelea de cocos. Bueno, a la madre la han expulsado. Y Alba está ahora más tranquilita, pero de vez en cuando vuelve a las andadas". Sus declaraciones no ocultaban su intención de atacar a la exmujer del tenista y así dejarle el camino fácil a Bertín para que hiciera su entrevista a Feliciano sin necesidad de caer en el asunto más morboso. La respuesta de la proopia Alba Carrillo no tardará en llegar, pues en cuestión de horas aterrizará ya en España.